Đề xuất tăng gần 650 ha cho sân bay Long Thành giai đoạn 1

Tại tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa được gửi tới Quốc hội, Chính phủ kiến nghị điều chỉnh diện tích đất giai đoạn 1 thêm gần 650 ha (từ 1.165 ha lên khoảng 1.810 ha).

Giải trình trước các thành viên Ủy ban Kinh tế tại phiên họp ngày 14/10, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể cho biết, quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn đã kiến nghị mở rộng phạm vi xây dựng giai đoạn 1 lên 1.810 ha để xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu khai thác tối thiểu như kho giao nhận hàng hóa, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, hệ thống công trình dẫn đường hàng không...Tư vấn cũng đề nghị bổ sung diện tích phần san lấp mặt bằng cho đường cất hạ cánh song song (theo cấu hình đóng) và đường lăn kèm theo.

"Đề xuất điều chỉnh này không làm thay đổi tổng diện tích dùng cho dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) đã được Quốc hội thông qua", Bộ trưởng Thể khẳng định.

Bà Mai Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ủy ban Kinh tế cho rằng, đề xuất này sẽ điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã tại huyện Long Thành, trong khi phương án tái định cư, giá đền bù cho dân chưa được nêu rõ mà dự kiến cuối năm 2020 đã phải bàn giao mặt bằng. "Tôi chưa yên tâm vấn đề này", bà Tuyết nói.

Cùng với tăng thêm gần 650 ha đất cho giai đoạn 1, Chính phủ cũng đề nghị được điều chỉnh 1.050 ha đất dành cho quốc phòng. Cụ thể, Chính phủ muốn phân định thành 2 hạng mục: 570 ha đất dùng riêng cho quốc phòng và 480 ha đất dùng chung giữa quốc phòng và dân dụng.

Việc phân định này, Bộ trưởng Thể cho hay, đã được cơ quan này và Bộ Quốc phòng thống nhất cụ thể vị trí, diện tích đất trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Ông cho biết thêm, trong 480 ha đất dùng chung (gồm đường cất hạ cánh số 4 và đường lăn) sẽ được ưu tiên phục vụ cho các hoạt động quân sự (huấn luyện, tác chiến...) và các hoạt động dân dụng khi nhu cầu khai thác tăng. Khu vực dùng chung là kết cấu hạ tầng cảng hàng không và sẽ được đầu tư xây dựng ở giai đoạn 3 của dự án sân bay Long Thành.

Về đề xuất phân chia 1.050 ha đất quốc phòng trong dự án sân bay Long Thành, ông Nguyễn Trường Giang - Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho rằng, Luật Đất đai 2013 không có quy định về "đất dùng chung". Vì vậy, Chính phủ cần làm rõ việc sử dụng chung đất quốc phòng và dân dụng dựa trên căn cứ nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết, các kiến nghị này đều được Hội đồng thẩm định nhà nước kiến nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội xem xét.

Sân bay Long Thành là công trình có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), trong đó giai đoạn một là 114.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD); kế hoạch chậm nhất 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn một.

Tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lập. Nhà thầu lập báo cáo là Liên danh JFV (Liên danh Nhật - Pháp - Việt Nam) gồm các thành viên: Japan Airport Consultants, Inc. (JAC), ADP Ingeniere (ADPi), Nippon Koei Co., Ltd (NK), Oriental Consultants Global., Ltd (OCG), Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC), Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI).