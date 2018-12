Để con trong bệnh viện, người đàn ông nhảy sông tự tử

Trưa 3/9, nhà chức trách TP Huế (Thừa Thiên-Huế ) tiến hành trục vớt thi thể anh Nguyễn (40 tuổi, xã Phú An, huyện Phú Vang) trên sông An Cựu, đoạn dưới chân cầu Nam Giao.

Người dân tập trung bên bờ sông theo dõi việc tìm kiếm thi thể anh Nguyễn. Ảnh: V.T

Nhân chứng cho hay, khoảng 9h25 cùng ngày, họ thấy anh Nguyễn lao qua lan can cầu Nam Giao nhảy xuống sông An Cựu nhưng nước cạn nên anh tiếp tục lội ra chỗ nước sâu hơn và bị cuốn ra xa.

Một người nhặt rác trên sông An Cựu phát hiện và hô hoán mọi người tới cứu song bất thành do nước sông An Cựu chảy xiết.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Nguyễn cách cầu Nam Giao khoảng 200 m.

Theo người thân, anh Nguyễn đang chăm con ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế, "chưa rõ vì sao anh bỏ con một mình tại bệnh viện rồi nhảy xuống sông quyên sinh".

Võ Thạnh

* Tên nạn nhân đã thay đổi.