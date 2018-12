Đại công trường than trái phép núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có cuộc họp khẩn gồm các sở, ngành và Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long để chấn chỉnh việc công ty này thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ nhưng thực chất lại khai thác than trái phép với quy mô lớn.

Hàng chục ha đất rừng bị bạt trắng phát lộ than bên dưới. Ảnh: Minh Cương

Cụ thể, dự án nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn tại thôn 5, xã Quảng La nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới được huyện Hoành Bồ phê duyệt năm 2013 với diện tích khoảng 3 ha. Dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long tài trợ với tổng số vốn 4,1 tỷ đồng và đơn vị này trực tiếp thi công.

Được khởi công đầu tháng 10/2015, công trình dự kiến hoàn thành tháng 12/2016. Tuy nhiên, nay công trình vẫn dang dở.

30 ha rừng bị “cạo trọc”

Khu vực xây dựng nghĩa trang chỉ có một lối vào, nằm sâu trong dãy đồi rừng cách xa khu dân cư. Để tôn nền cho nghĩa trang, doanh nghiệp đã đào đất rừng cách đó khoảng 2 km. Tuy nhiên, khi đào đất doanh nghiệp phát lộ một vỉa than. Dự án xây dựng nghĩa trang từ đó bị dừng, chỉ được xây dựng với một bức tường bao.

Trong khi đó, diện tích khai thác đất tôn nền cho nghĩa trang đã được doanh nghiệp đào vượt ra ngoài ranh giới quy hoạch. Doanh nghiệp này tiến hành mở đường, bốc xúc, đổ thải đất đá, khai thác than trên diện tích đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ hồ Yên Lập trái phép, phá vỡ kết cấu tự nhiên. Cả một khu vực rộng khoảng 30 ha trở thành đại công trường bạt núi.

Đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập bị đào bới trái phép. Ảnh: Minh Cương.

Từng đống lớn than, xít được tập kết trên mặt đất với đủ chủng loại. Xung quanh có những moong nước lớn, nham nhở đất đá. Hàng chục xe tải, máy công trình đậu ngay cạnh lối vào.

Theo phản ánh của người dân cứ gần nửa đêm từng đoàn hàng chục ôtô tải phủ kín bạt chạy ì ạch từ trong khu phát lộ than ra ngoài. Những chiếc xe này hoàn toàn không chạy về dự án nghĩa trang mà chạy theo đường đèo Hạ My sang các địa phương khác. Người dân cho rằng các đoàn xe này chở than đi tiêu thụ mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Dừng dự án, điều chỉnh quy hoạch

Tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn khảo sát hiện trạng dự án. Ngày 29/10, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo toàn diện về tình hình thực hiện dự án nghĩa trang và những tồn tại trong quá trình thực hiện để đưa ra biện pháp khắc phục, xử lý.

30 ha đất bị đào xới với danh nghĩa phục vụ dự án nghĩa trang. Ảnh: Minh Cương

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ, tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng đến nay dự án nghĩa trang "tiến độ rất chậm, chưa đạt yêu cầu, còn để dư luận phản ánh về hiện tượng thực hiện sai mục đích, trái với nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh, gây phức tạp cho công tác quản lý than tại khu vực".

Ông Long yêu cầu UBND huyện Hoành Bồ trước ngày 15/11 điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng đảm bảo phù hợp hiện trạng, không tác động mở rộng, đào sâu thêm, tránh ảnh hưởng môi trường, đất rừng... đồng thời công khai thông tin về dự án, quy hoạch điều chỉnh, thời gian hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30/11.

Với việc giải tỏa than, xít đã tập kết trên mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, phương tiện, lao động của công ty ra khỏi ranh giới quy hoạch.

Cùng đó, chính quyền tỉnh giao Tổng công ty Đông Bắc tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực khẩn trương hoàn thành việc vận chuyển, giải tỏa hết lượng than, đá, xít đã tập kết trên mặt bằng ra khỏi khu vực, thời gian xong trước ngày 30/11.

Chủ tịch tỉnh này nhấn mạnh, Huyện ủy, UBND huyện Hoành Bồ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Hoành Bồ và khu vực giáp ranh.