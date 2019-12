Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm

TP HCMĐây là lần thứ 8 các đại biểu gặp người dân Thủ Thiêm, sau buổi tiếp xúc kỷ lục kéo dài hơn 6 tiếng giữa năm ngoái, để ghi nhận các khiếu nại.

Theo lịch làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, sáng 4/12, tổ đại biểu số 7 gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND thành phố), ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) và bà Trịnh Ngọc Thúy (Phó chánh án TAND TP HCM) sẽ tiếp xúc cử tri quận 2 sau kỳ họp thứ 8.

Cùng với đại biểu Quốc hội, các đại biểu HĐND thành phố tổ số 2 là ông Nguyễn Văn Hiếu (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy), bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2) và ông Nguyễn Hồng Hà (Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn) cũng tham gia buổi làm việc.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã quy hoạch hơn 20 năm. Ảnh: Quỳnh Trần.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các bộ ngành, TP HCM, kiểm tra khiếu nại của người Thủ Thiêm, báo cáo kết quả đối thoại trước ngày 1/1/2020.

Lý do là một số người dân tiếp tục ra Hà Nội khiếu kiện vì cho rằng cả 5 khu phố thuộc 3 phường: An Khánh, Bình An và Bình Khánh (quận 2) cùng nằm ngoài quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm chứ không chỉ có 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) như Thanh tra Chính phủ kết luận. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu làm rõ các vấn đề: khu tái định cư 160 ha, chính sách bồi thường, thu hồi đất...

Còn phía UBND quận 2 cũng vừa kiến nghị UBND thành phố cho tiếp tục thu hồi diện tích đất còn lại (khoảng 6,5 ha) để đẩy nhanh tiến độ các công trình đang dang dở trong KĐTM Thủ Thiêm như dự án 4 tuyến đường chính và hạ tầng khu dân cư phía Bắc.

Hơn 20 năm sau quy hoạch dự án vẫn còn dở dang. Hàng trăm hộ dân khiếu nại từ thành phố đến Trung ương vì cho rằng bị thu hồi đất trái quy định. Thanh tra Chính phủ hai lần kết luận hàng loạt sai phạm của UBND TP HCM và các bộ ngành liên quan. Thành phố cũng bị yêu cầu thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng do tạm ứng sai quy định, duyệt tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng BT (xây dựng - chuyển giao) không đúng...

Trung Sơn