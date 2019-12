CSGT sẽ kiểm tra bằng lái xe qua mã QR

Ngành giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe có mã hai chiều (QR) từ tháng 6/2020 và CSGT có thể dùng điện thoại để kiểm tra bằng lái qua mã này.

Giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã hai chiều (QR) phía dưới dòng chữ Bộ GTVT. Đồ họa: Tiến Thành.

Sáng 28/12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Uỷ ban an toàn giao thông, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Đường bộ cho biết cơ quan này đã cùng Cục CSGT chia sẻ kết nối dữ liệu dùng chung về giấy phép lái xe, đăng ký xe và đăng kiểm.

Qua đó CSGT trên toàn quốc có thể truy cập để xem dữ liệu về giấy phép lái xe của tài xế trên hệ thống dữ liệu của Tổng cục đường bộ. "Năm 2020, khi đơn vị cấp giấy phép lái xe gắn mã QR thì qua dữ liệu được chia sẻ, CSGT chỉ cần dùng điện thoại di động có thể kiểm tra được ngay bằng lái xe thật hay giả", ông Huyện nói.

Ngoài ra, ông Huyện nói Tổng cục đường bộ đã đề xuất Chính phủ, Bộ Công an xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện giao thông trên toàn quốc để các bộ, ngành đều có thể kết nối, truy cập dễ dàng, phục vụ cho việc quản lý phương tiện và tài xế.

Đồng tình với đề xuất trên, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Công an cho rằng "các ngành cần nuôi sống hệ thống bằng việc thường xuyên bổ sung thông tin, dữ liệu". Theo ông, hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã có nhóm dữ liệu liên thông giữa ngành công an và giao thông, tuy nhiên Chính phủ nên giao cho thường trực Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia xây dựng kho dữ liệu dùng chung.

Theo thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, từ 1/6/2020, ngành giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống quản lý giấy phép lái xe; giấy phép được cấp trước ngày 1/12/2019 vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép.