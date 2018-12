Công ty du lịch ghi 'China Beach' để chỉ bãi biển Đà Nẵng

Đà Nẵng thu hồi poster xuyên tạc biển Đông thành 'China Beach'

Sáng 30/7, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, ký công văn đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam và Trung tâm Phát triển hạ tầng và CNTT thành phố Đà Nẵng ngăn chặn việc truy cập vào trang web http://lookingglassjeeptours.com/vietnam/tours, nhằm ngăn chặn việc thông tin sai lệch về chủ quyền quốc gia trên Internet.

Sáng 30/7, trang web của Công ty Jeep Tours vẫn đăng tải thông tin sai lệnh về chủ quyền biển Việt Nam.

Trang web này của Công ty Jeep Tours (tại số nhà 38 An Thượng 5, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ngày 28/7, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã tịch thu nhiều poster của công ty sử dụng cụm từ "China Beach" để chỉ bãi biển Non Nước, thành phố Đà Nẵng, nhưng trang web vẫn tiếp tục sử dụng cụm từ "China Beach" trong các thông tin quảng cáo cho các tour và dịch vụ của công ty.

Cụ thể, trang web này giới thiệu về tour một ngày đi du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Chúng tôi sẽ đón quý khách tại khách sạn để tham quan núi Ngũ Hành Sơn, phía nam của Đà Nẵng. Bạn có thể khám phá các hang động, chùa được xây dựng trên sườn núi, ngắm "bãi biển Trung Quốc" nổi tiếng và thành phố nhộn nhịp của Đà Nẵng...".

"Vấn đề này đã vi phạm về chủ quyền quốc gia của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, gây tác động tư tưởng, tâm trạng và bức xúc trong nhân dân, đặc biệt trong thời điểm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo như hiện nay", công văn nêu.

Trang web của Công ty Jeep Tours được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Canada, gây khó khăn cho việc xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc xử lý trước mắt chỉ có thể chặn trang web này từ các hệ thống mạng trong nước. "Chúng tôi đã chặn tên miền này trên mạng đô thị và hệ thống wifi thành phố", một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết.

Sở đã đề nghị công an và thanh tra vào cuộc để sớm có biện pháp với Công ty Jeep Tours. Riêng việc in từ "China Beach" để chỉ biển Đà Nẵng trên poster, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Đông