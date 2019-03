Chủ tịch tỉnh Nghệ An dùng cơm với công nhân

Sau khi thăm khu bếp của một nhà máy may, ông Thái Thanh Quý đã dùng cơm với công nhân, khen suất ăn ngon miệng, đảm bảo vệ sinh.

Ngày 8/3, trong chuyến làm việc tại huyện Đô Lương, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tới thăm nhà máy may của Công ty cổ phần may Minh Anh.

Ông Thái Thanh Quý (áo vest đen) tới bàn ăn của công nhân để trò chuyện. Ảnh: PV.

Sau khi thăm các bộ phận sản xuất, Chủ tịch tỉnh đến thăm nhà ăn, nhà bếp. Tới giờ ăn trưa, ông Quý đến nhiều bàn ăn của nữ công nhân gửi lời chúc mừng nhân ngày quốc tế phục nữ, hỏi thăm đời sống, khẩu phần ăn hàng ngày...

Chủ tịch Quý cùng tổ công tác dùng suất cơm gồm có trứng luộc, thịt lợn kho, rau và canh như những công nhân khác. "Tôi ăn ngon miệng, cảm nhận suất ăn đảm bảo vệ sinh. Các công nhân cũng rất hài lòng về suất ăn", ông Quý nói.

Lãnh đạo Công ty cổ phần may Minh Anh cho biết, suất ăn hàng ngày của công nhân giá 20.000 đồng. Công ty có 7.000 công nhân, chủ yếu là nữ, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.