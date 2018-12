Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

Ông Nguyễn Quốc Triệu: 'Chủ tịch nước mắc bệnh hiểm nghèo'

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi.

Chủ tịch nước phát hiện bệnh vào năm 2017 và đã điều trị nhiều lần ở Nhật Bản. Ngày 20/9, bệnh tiến triển nặng bất ngờ khiến ông phải nhập viện. Ông trút hơi thở cuối cùng lúc 10h05 ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ít ngày trước khi qua đời, Chủ tịch nước vẫn có nhiều hoạt động như gửi thư chúc Tết Trung thu đến thiếu nhi cả nước, tham gia một cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 19/9, tiếp Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam ngày 11/9, đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019...

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định, trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Phó chủ tịch nước hiện nay là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón Tổng thống Hàn Quốc tại Hà Nội tháng 3/2018. Ảnh: Giang Huy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, từng học Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương, Cao đẳng Ngoại ngữ (Bộ Công an) và Đại học An ninh nhân dân.

Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Trước khi làm Thứ trưởng Công an từ năm 2006 đến tháng 8/2011, ông có nhiều năm làm cán bộ Cục Bảo vệ chính trị, rồi Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

Tháng 8/2011 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an; Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Tháng 4/2016, ông được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Vũ Viết Tuân