Chủ dự án khu du lịch ở miền Tây làm giả quyết định giao đất

Làm giả quyết định của Chủ tịch UBND An Giang giao 16.000 m2 đất cho đơn vị mình đầu tư du lịch, chủ dự án khai chỉ để "xả stress".

Ngày 8/5, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Phi Tiến - Giám đốc Công ty Cổ phần MGA Việt Nam, chủ dự án Khu du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam. Ông Tiến bị phạt vì làm giả quyết định giao đất của Chủ tịch UBND An Giang.

Theo hồ sơ, ngày 21/3/2018, qua Zalo, ông Tiến gửi hình ảnh quyết định của UBND An Giang cho Phó chủ tịch phường Núi Sam. Quyết định này do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh ký với nội dung giao lại 16.000 m2 đất trên đỉnh núi Sam do UBND phường Núi Sam quản lý cho Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thực hiện dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh quyết định (dưới gốc trái của quyết định không có các nơi gửi đến) sau đó được chuyển đến các cơ quan quản lý ở TP Châu Đốc, Sở Tài nguyên - Môi trường và tỉnh An Giang. Các cơ quan này khẳng định chưa nhận được bản chính cũng như không có tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định.

Công an TP Châu Đốc vào cuộc điều tra, xác định quyết định này là giả. "Ông Tiến khai mục đích làm giả quyết định để 'xả stress' và 'khè' cán bộ phường Núi Sam", một lãnh đạo Công an TP Châu Đốc nói và cho biết quá trình điều tra chưa phát hiện ông Tiến dùng quyết định giả để thực hiện hành vi trái pháp luật khác.

Công an An Giang xác định hành vi của ông Tiến có dấu hiệu của tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Công an TP Châu Đốc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, việc làm này của ông Tiến đã ít nhiều gây ảnh hướng đến uy tín của UBND An Giang và uy tín cá nhân ông Vương Bình Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) nên cần phải xử lý hành chính để cảnh cáo, răn đe... Hiện ông Tiến đã đóng phạt và xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đầu năm 2018, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam từng xây trái phép tượng Bà Chúa Xứ cao 20 m trên đỉnh núi Sam, bị phạt 30 triệu đồng và buộc tháo dỡ.

Cửu Long