Chủ đầu tư Carina cam kết bồi thường, cư dân yêu cầu đối thoại

Cháy chung cư ở Sài Gòn, 13 người tử vong

Trong văn bản vừa gửi đến cư dân Carina Plaza, ông Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV Hùng Thanh, chủ đầu tư) xin lỗi toàn thể cư dân vì những ngày qua đã chậm giải đáp các thông tin cho mọi người. Bởi ông Tùng cũng sống tại đây, bị thương trong vụ cháy và phải nhập viện.

Mặt khác, toàn thể doanh nghiệp phải tập trung hỗ trợ các nạn nhân, lo tạm cư cho bà con, phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Hiện, Công ty Hùng Thanh cùng công ty mẹ là Năm Bảy Bảy hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình mỗi người tử vong, 5-50 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương, tổng số tiền chi ra là hơn 2,2 tỷ đồng.

Hai xe sang cháy nham nhở trong hầm chung cư. Ảnh: Duy Trần.

Về việc tạm cư cho người dân Carina trong lúc chờ sửa chữa, khắc phục toà nhà, doanh nghiệp đã chi hơn 2 tỷ đồng cho 668 hộ, và sẽ duy trì đến khi người dân nhận lại nhà.

Đối với những ôtô, xe máy bị cháy rụi, chủ đầu tư bắt đầu liên hệ chủ xe, cam kết đền bù thoả đáng theo đúng giá trị phương tiện. Các xe hư hỏng sẽ hỗ trợ chi trả tiền sửa chữa.

Đại diện chủ đầu tư cũng khẳng định sẽ sửa chữa 100% hư hỏng căn hộ do vụ cháy gây ra. Tuy nhiên, việc này đã tạm ngưng 5 ngày nay vì cư dân Carina kiến nghị cơ quan chức năng không cho Hùng Thanh làm - do lo ngại chủ đầu tư thay đổi hiện trường, xóa vết tích, gây cản trở công tác giám định hiện trường.

"Chúng tôi chỉ tiến hành khắc phục sửa chữa sau khi lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, bàn giao lại cho chung cư để xử lý, nên không có chuyện xoá dấu vết", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Các căn hộ bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Duy Trần.

Công ty Hùng Thanh nhận là 'nạn nhân' vụ cháy

Theo chủ đầu tư, họ cũng là nạn nhân trong vụ cháy nên rất mong muốn cơ quan chức năng sớm xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan như: vận hành, quản lý, bảo vệ toà nhà.

Hùng Thanh cho rằng đã thuê Công ty SEJCO làm tất cả trách nhiệm trên. Tuy nhiên, công ty này lại thuê doanh nghiệp khác để bảo vệ tầng hầm, các vị trí trong toà nhà.

"Chúng tôi mong cư dân chia sẻ và đánh giá khách quan về sự việc. Chủ đầu tư không đùn đẩy trách nhiệm và cam kết sẽ thực thi trách nhiệm của mình theo đúng quy định của pháp luật", ông Nguyễn Văn Tùng nêu trong văn bản.

Hàng trăm cư dân Carina yêu cầu chủ đầu tư đối thoại

Không chấp nhận cách ứng xử của chủ đầu tư, trong đơn gửi lãnh đạo UBND và Công an TP HCM, cư dân đề nghị nhà chức trách yêu cầu Công ty Hùng Thanh và công ty góp hơn 90% vốn Năm Bảy Bảy đối thoại trực tiếp để giải quyết thắc mắc. Bởi hơn 10 ngày sau vụ cháy họ chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với cư dân, mà chỉ ra các thông báo văn bản dán lên tường hoặc do các nhân viên công ty thông tin lại.

Theo các cư dân, nội dung đối thoại nhằm giải đáp những vấn đề an toàn trong chung cư sau thảm họa, việc bồi thường, thời gian mà cư dân có thể quay trở lại sinh sống với độ an toàn đã được kiểm định...

Người dân được cảnh sát PCCC giải cứu. Ảnh: Duy Trần.

Hỏa hoạn bắt nguồn từ tia lửa điện phát ra phía sau xe Attila trong tầng hầm giữa blocks A-B chung cư Carina lúc 1h15 ngày 23/3. Gần 5 phút tiếp đó, lửa bùng lên ở đầu xe.

Lửa lớn dần trong suốt 8 phút, cao ngang ống thông gió của tầng hầm và cháy lan sang các xe máy xung quanh. Đám cháy ngày càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nữa thì điện trong tầng hầm tắt.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tất cả các cửa thoát hiểm đều mở. Hệ thống báo cháy âm thanh, hệ thống chữa cháy phun nước tại chỗ, máy bơm nước lên trên... đều không hoạt động. Thậm chí, cũng không có ai báo cháy bằng biện pháp thủ công. Chung cư có camera tầng hầm nhưng khi vụ cháy xảy ra không có ai trực để phát hiện. Nếu có, chỉ cần một bình chữa cháy mini là có thể dập được lửa lúc ban đầu, ngăn được thảm họa.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư và ký dịch vụ với Công ty địa ốc Sài Gòn để lập ban quản trị chung cư. Công ty này lại ký hai hợp đồng với Công ty Gia Khang để giữ xe và bảo vệ.

Ông Nguyễn Văn Tùng, đại diện chủ đầu tư cũng từ chối giấy triệu tập của công an với lý do sức khoẻ do nằm viện từ ngày 25/3. Công an TP HCM khẳng định "vụ án này chắc chắn có bị can".

Hỏa hoạn làm 13 người thiệt mạng, hơn 90 người nhập viện, hơn 340 xe máy và 17 ôtô bị thiêu rụi... Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này chỉ đứng sau thảm họa cháy ITC năm 2002.

Sơn Hoà