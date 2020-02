Cháy ở khu nhà sinh viên Đại học Vinh

Nghệ AnKhói từ phòng kỹ thuật tầng 5 lan nhanh, bao phủ chung cư 9 tầng dành cho sinh viên Đại học Vinh, nhiều người phải hò nhau tháo chạy xuống đất.

Phòng kỹ thuật nơi xảy ra cháy. Ảnh: PCCC Nghệ An.

23h ngày 11/2, lực lượng cứu hỏa (Công an Nghệ An) điều ba xe chữa cháy và tiếp nước cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường, dùng loa hướng dẫn hơn 300 người di chuyển xuống phía dưới. 7 sinh viên kẹt tại tầng 8, có dấu hiệu ngạt, không thể tự di chuyển đã được dìu xuống đất an toàn.

Sau hơn 15 phút phun nước, lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. Một số phòng, hành lang bị ám khói, nhưng không có thiệt hại lớn. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Hải.

Khu nhà ở sinh viên Đại học Vinh nằm tại số 68 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, gồm hai tòa nhà 9 tầng liền nhau, phục vụ cán bộ, sinh viên nhà trường.