cháy công ty may Nhà Bè - Sóc Trăng

Sóc TrăngLửa bùng phát và lan nhanh trong nhà xưởng của Công ty cổ phần may Nhà Bè - Sóc Trăng, hàng trăm công nhân tháo chạy, sáng 24/11.

Khói đen mù mịt bốc mù mịt trong công ty. Ảnh: Bảo An.

Khoảng 10h, lửa bùng phát từ khu vực xưởng may của công ty trên quốc lộ 60, phường 7, TP Sóc Trăng (đối diện cổng sau của Khu công nghiệp An Nghiệp), rồi nhanh chóng lan sang các khu vực khác.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét, theo gió phát tán mù mịt ra khu vực dân cư ở phường 7 và xã An Hiệp, huyện Châu Thành, với khoảng cách 5 km.

Hơn 100 công nhân đang làm việc ở các bộ phận hô hoán cùng nhau tháo chạy ra ngoài. "Có nhiều thợ hàn đến làm việc ở khu vực đặt máy điều hòa của xưởng may, lúc sau thì khói lửa bốc lên", một công nhân nói.

Công an tỉnh Sóc Trăng điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng, và gần 100 cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến gần 12h, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát đang tập trung phun nước vào những nơi lửa âm ỉ. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Công ty cổ phần may Nhà Bè - Sóc Trăng có tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng - là thành viên của Tổng công ty may Nhà Bè, hoạt động tháng 6/2018, trên diện tích 6 ha. Nơi này chuyên may xuất khẩu các mặt hàng quần, với quy mô 3.000 lao động.

Vị trí xảy ra cháy. Ảnh: Datawrapper.

Hoàng Hạnh