Bom dưới chân cầu Tam Bạc được di về Bắc Giang

14h chiều 19/8, công binh Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng đã đưa quả bom nặng hơn 200 kg về căn cứ hủy nổ tại tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng công binh di dời quả bom về căn cứ hủy nổ bom mìn tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Tân Lê

Một sĩ quan công binh có mặt tại hiện trường cho biết, Hải Phòng cũng có điểm hủy nổ bom mìn, vật liệu nổ tại 2 huyện An Lão và Thủy Nguyên, nhưng chỉ xử lý được những loại nhỏ, còn đối với loại to như bom MK82 dài 1,57 m, nặng 225 kg này thì phải chuyển lên Bắc Giang để huỷ nổ mới đảm bảo an toàn.

Quả bom được ông Ngọ trục vớt đưa vào bờ. Ảnh: Giang Chinh

Ông Hà Văn Ngọ, 65 tuổi, người phát hiện và trục vớt quả bom trên kể lại, trưa 18/8, ông lội xuống sông Tam Bạc vớt bèo tây làm thức ăn cho đàn thiên nga thì bất ngờ dẫm phải vật nghi là trụ sắt trước đây nhà thầu thi công cầu để sót lại. Ông thuê năm người cùng trục vớt, sau gần 1 giờ, khi đưa vật thể này lên mặt nước mới phát hiện ra đó là trái bom còn nguyên kíp nổ. Ông Ngọ tời quả bom đưa lên bè xốp, kéo vào bờ và bàn giao cho chính quyền phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng).

Xác định đây là loại bom Mỹ còn sót lại trong chiến tranh, có sức công phá lớn, lãnh đạo quận Hồng Bàng đã cho dựng hàng rào bằng sắt, bảo vệ từ trưa ngày 18/8 đến 14h chiều 19/8 và chỉ rút đi khi lực lượng công binh đưa bom lên xe tải an toàn, di chuyển đi.