Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'TP HCM phải có hạ tầng viễn thông tương đương New York'

Theo Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông, TP HCM muốn trở thành đô thị thông minh thì toàn bộ người dân phải dùng smartphone, Internet tốc độ cao.

Ngày 16/7, phát biểu tại Hội nghị Sơ kết hợp tác phát triển giữa Bộ Thông tin - Truyền thông và UBND TP HCM, ông Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ việc TP HCM xác định sử dụng công nghệ để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và giải quyết các vấn đề của thành phố. Bộ Thông tin - Truyền thông cũng luôn xác định thành phố là "đầu tàu" về lĩnh vực ICT (công nghệ thông tin và truyền thông).

Về việc phát triển mạng 5G, ông Hùng cho rằng, TP HCM cần đặt mục tiêu phủ sóng đến tất cả các khu công nghiệp, khu nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn. "Năm 2022 là hạn cuối phải phủ sóng toàn bộ TP HCM, để tương đương New York về hạ tầng viễn thông", ông Hùng nói và đề nghị các doanh nghiệp viễn thông coi sự phát triển của ngành là xây dựng nền tảng hạ tầng chứ "không chỉ thuần túy lợi nhuận".

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị hôm nay. Ảnh: Trung Sơn.

Nói về lĩnh vực viễn thông, người đứng đầu Bộ Thông tin - Truyền thông đánh giá, chỉ 60% người dân thành phố sử dụng điện thoại thông minh là rất thấp, cần đặt ra mục tiêu tất cả người dân đều dùng smartphone, tất cả hộ dân phải có Internet cáp quang. "Nếu không có hai điều này thì không thể nói TP HCM là thành phố thông minh. Bởi chính quyền điện tử là cung cấp thông tin, dịch vụ công đến mọi người, mọi lúc, mọi nơi", ông Hùng nói.

Về vấn đề an ninh mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, người Việt rất có năng lực trong lĩnh vực này nên cần phấn đấu trở thành cường quốc, nếu làm được sẽ giống như trở thành cường quốc quân sự trong thế giới thực. "Thành phố phải đi đầu về an ninh mạng, không có yếu tố đảm bảo thì không ai dám chuyển đổi số vì rất nguy hiểm. Dữ liệu là số phận con người, an toàn phải đi trước", ông Hùng nhận định.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong quá trình xây dựng đô thị thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành phố với 10 triệu dân không thể đi lên cùng lúc mà phải chọn vùng trọng điểm để đầu tư. Vì vậy, thành phố xác định khu vực trọng điểm cần ưu tiên là Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, ở phía Đông. Khu vực này chiếm 10% dân số, 10% diện tích - là cái lõi tăng tốc để kéo cả thành phố theo và dự kiến đóng góp 30% GDP. Đây cũng là nơi có mật độ cao nhất về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ... "Sắp tới thành phố sẽ mời các bộ ngành trung ương cùng góp ý triển khai thực hiện khu đô thị sáng tạo này", ông Nhân nói.

Bí thư Thành ủy cũng gợi ý UBND TP HCM "đặt hàng" Bộ Thông tin - Truyền thông làm chiến lược số hóa dữ liệu "khổng lồ" của thành phố trong 7 năm tới; đề nghị Bộ phối hợp trong việc xây dựng các mô hình mô phỏng và dự báo sự phát triển của thành phố.

Trước đó, báo cáo kết quả sau 6 tháng ký kết hợp tác, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Dương Anh Đức cho biết, Sở và Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông) đã xử lý mã độc hệ thống công nghệ thông tin tại nhiều đơn vị (hơn 510 máy tính được bóc gỡ mã độc); hợp tác đào tạo, phát triển mã nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng...

UBND TP HCM đã giao Sở Thông tin - Truyền thông triển khai thử nghiệm dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ 5 (5G). Dự kiến trong tháng 9, Chi nhánh Viettel TP HCM thử nghiệm 5G (10 vị trí) tại quận 10; Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam triển khai thử nghiệm 12 vị trí tại quận 1 và một phần khu đô thị mới tại quận 7...

Tuy nhiên, việc hợp tác giữa hai bên cũng có một số việc chưa hiệu quả như: phối hợp triển khai thử nghiệm các giải pháp cho đô thị thông minh, ứng dụng Internet vạn vật (IoT)...

Trung Sơn