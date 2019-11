Ngoài nghề thợ may, 30 năm nay, ông Lê Công Hiệp còn sưu tập máy may. "Tôi học may từ thời trẻ và yêu từng đường kim mũi chỉ đến bây giờ nên muốn lưu lại những chiếc máy như một kỷ niệm", ông Hiệp nói.