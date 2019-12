'Biến' thịt heo thành thịt bò

Đắk LắkÔng Lê Hưng, 43 tuổi, thuê người quét dung dịch màu đỏ lên thịt heo nái cho giống với thịt bò để cung cấp tiệc cưới.

Cơ sở mua bán thịt gia súc, gia cầm do ông Hưng làm chủ, ở thị trấn Phước An, bị Công an huyện Krông Păk kiểm tra hôm 27/12.

Nhà chức trách đã bắt quả tang ông Lâm Tấn Thanh, là người làm thuê đang quét dung dịch màu đỏ lên thịt heo nái. Bên cạnh nhiều kg thịt nằm vương vãi trên sàn nhà.

Chủ cơ sở khai nhận mua 43 kg thịt heo nái và 15 kg thịt bò ở huyện Ea Kar, sau đó thuê ông Thanh "gia công" cho giống thịt bò để cung cấp cho các tiệc cưới. Mỗi ngày khoảng 100-200 kg thịt được bán ra.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện trong tủ đông của cơ sở có hơn 100 kg thịt heo; gần 60 kg xương heo; 31 kg mỡ heo; 6 kg thịt thỏ và 15 kg thịt nhím không rõ nguồn gốc.

Trần Hóa