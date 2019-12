Bí thư Nghệ An làm Phó văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định trên được công bố sáng 23/12. Ông Nguyễn Đắc Vinh sẽ thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau hơn 3 năm nhận nhiệm vụ này. Hiện cấp có thẩm quyền chưa công bố nhân sự thay thế ông Vinh.

Ông Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Ngọc Thắng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá, ông Vinh được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Chính mong muốn tân Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát huy những thành tích và tiếp tục học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Vinh 47 tuổi, Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học, quê Nghệ An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nghệ An. Ông từng là Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX; giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ tháng 4/2016.