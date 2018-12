Bí thư Đà Nẵng: Thay người đứng đầu cấp quận nếu không làm tốt '4 an'

Bí thư Đà Nẵng: 'Thành phố sẽ ưu tiên triển khai 4 an'

Ngày 27/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai Đề án thực hiện chương trình "thành phố 4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội).

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh chủ tịch UBND các quận, huyện phải đặt sinh mạng chính trị của mình vào kết quả thực hiện Đề án. Đây sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ khi bổ nhiệm, cất nhắc lên vị trí cao hơn. "Đồng chí nào làm chưa tốt, làm không chuyển biến thì phải sòng phẳng với nhau là điều chuyển, thay thế, để người khác có khả năng lên làm", ông nói.

Ông Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.T.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng chỉ đạo Văn phòng Thành ủy lập bộ phận theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện "thành phố 4 an".

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND của 7 quận, huyện ở Đà Nẵng đã ký cam kết thi đua thực hiện các nội dung của Đề án. Theo đó, mỗi quận, huyện chọn một đến 2 phường, xã; mỗi phường chọn 5-10 tổ dân phố, mỗi xã chọn một đến 2 thôn để làm điểm việc triển khai thực hiện “4 an”.

Đà Nẵng đặt mục tiêu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 – 10%; có biện pháp để 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cam kết, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Cuối năm 2020, hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%...

Ngọc Trường