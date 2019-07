Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế 'khu dân cư Alibaba' thứ hai

Sáng 22/7, xã Châu Pha cưỡng chế hạ tầng trên khu đất nông nghiệp rộng gần 13 ha của cá nhân được địa ốc Alibaba rao bán đất nền.

Từ sớm, trăm cảnh sát chốt trực ở các con đường dẫn vào khu đất nông nghiệp rộng gần 13.000 m2 do ông Nguyễn Ngọc Sự (quê Hà Nội) đứng tên sở hữu được làm đường, xây bỏ vỉa, kéo điện rồi phân lô bán nền dưới danh nghĩa "dự án Alibaba Tân Thành Center City 1".

Xe múc gạt đất được đổ lên những con đường nhựa trong "dự án Alibaba Tân Thành Center City 1", sáng 22/7. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Trong ngôi nhà mặt tiền khu đất, lác đác vài người mặc sắc phục bảo vệ của Alibaba. Cảnh sát cũng hiện diện tại đây. Đông người dân đứng hai bên đường theo dõi.

Ở phía sau, 11 xe múc, ủi và xe cẩu được chính quyền điều tới để cưỡng chế hạ tầng khu đất. Xe loa liên tục phát thông báo. Ông Trần Đình Ơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, mời chủ đất và người được ủy quyền để đọc quyết định cưỡng chế nhưng họ đều không có mặt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, xe cơ giới đồng loạt tiến vào khu đất và không vấp phải sự kháng cự nào. Xe múc, gạt lớp đất dày hơn 30 cm - được chủ đất đổ lên những con đường nhằm đối phó với quyết định cưỡng chế, lộ ra đường nhựa, bó vỉa, ống thoát nước và được tháo dỡ. Những hàng cột điện cũng được nhổ lên.

Khu đất này gồm 10 thửa và chỉ có 1.200 m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm. Trên đất có 4 ngôi nhà, diện tích xây dựng hạ tầng trái phép để phân lô bán nền khoảng 24.000 m2. "Chúng tôi đã làm các bước theo quy định của pháp luật nhưng chủ đất không hợp tác buộc chúng tôi phải cưỡng chế", ông Trần Đình Ơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, nói.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, do dự án này quy mô lớn nên việc cưỡng chế phải mất nhiều ngày. "Thị xã sẽ tiếp tục cưỡng chế tiếp các mảnh đất nhỏ lẻ của các hộ dân còn lại bị phân lô bán nền trái phép trong tháng bảy này", ông Thắm nói.

Tại thị xã Phú Mỹ, hàng loạt khu đất nông nghiệp cá nhân đứng tên sở hữu bị phân lô bán nền dưới danh nghĩa "khu dân cư Alibaba". Các dự án này không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng, chưa được nghiệm thu hạ tầng, tách thửa. Trong đó, địa ốc Alibaba có 8 dự án.

Sau buổi làm việc với cơ quan an ninh Công an Bà Rịa - Vũng Tàu về những phát ngôn bị cho là xúc phạm chủ tịch và công an xã hôm 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, nói "Alibaba không có dự án nào cả". Tất cả khu đất đều do các cá nhân đứng tên sở hữu. Các cá nhân ủy quyền lại cho một công ty làm chủ đầu tư dựa trên luật kinh doanh bất động sản.

"Khi họ làm xong hạ tầng sẽ ký hợp đồng hợp tác phân phối độc quyền để địa ốc Alibaba giới thiệu sản phẩm tới tay khách hàng", ông Luyện nói và cho biết, chủ đất bị chính quyền xã Tóc Tiên cưỡng chế hơn một tháng trước là em trai ông.

Trả lời việc các dự án không được cơ quan thẩm quyền cấp phép, ông này cho biết, những khu đất Alibaba phân phối đều có một phần đất ở. Điều này đồng nghĩa là có khu dân cư hiện hữu và quy hoạch đất ở.

"Nếu đất thuê hoặc được giao đất thì khi thực hiện dự án phải xin phép. Còn dự án Alibaba phân phối đã có quy hoạch đất ở nên việc còn lại là lên thổ cư, đóng thuế theo đúng quy định pháp luật", ông Luyện nói.

Khu đất 13 ha bị cưỡng chế. Ảnh: Nguyễn Khoa.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh tuần trước, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, lợi dụng quyết định 23 của UBND tỉnh đáp ứng việc người dân chia tách thửa cho người thân có nhu cầu về nhà ở nhưng các cơ quan thực thi pháp luật không hiểu dẫn tới bị lợi dụng phục vụ cho mục đích thương mại. Tình trạng này tạo ra những sản phẩm không có chất lượng. Tương lai sẽ xảy ra tranh chấp giữa nhà đầu tư và người dân.

Ông Lĩnh cho rằng phải ứng xử với dự án kiểu này theo luật đầu tư và luật nhà ở. Làm dự án không xin phép chính quyền là sai. Nhiều khu đất quy hoạch đường cao tốc, trồng cây lại làm nhà ở. "Đất nền phân lô dày đặc thì điều kiện sống sao đáp ứng được", ông nói và khẳng định các địa phương đã chậm phát hiện, xử lý sai phạm.

Hơn một tháng trước, UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất bị biến thành dự án bất động sản đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của 60 -70 người mặc đồng phục Tập đoàn địa ốc Alibaba. Nhiều người nhặt gạch, đá đập vỡ kính xe múc của đoàn cưỡng chế.

Hai nhân viên Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (cùng 24 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Khoa