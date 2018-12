30 ôtô chắn ngang khiến cầu Bến Thủy tê liệt

Hơn 8h sáng nay, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đưa khoảng 30 xe ôtô các loại kèm theo băng rôn tập trung ở đầu cầu Bến Thủy I phía Hà Tĩnh.

Nhiều xe ôtô nối đuôi nhau chắn ngang đường ở đầu cầu Bến Thủy I Hà Tĩnh lúc 9h sáng nay. Ảnh: Hải Bình.

Theo một số người dân, nguyên nhân họ phản đối là nhiều khu vực dân cư không sử đường BOT tuyến nam cầu Bến Thủy nhưng mỗi khi qua cầu vẫn phải trả phí.

Đặc biệt, đợt tăng giá vé từ 1/1/2016 chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Cienco 4) áp dụng chính sách giảm giá vé tháng và quý cho những hộ dân sống lân cận cầu Bến Thủy như huyện Hưng Nguyên, thành phố Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, việc giảm giá không còn áp dụng từ 1/12.

"Chúng tôi hàng ngày từ Nghi Xuân qua thành phố Vinh chỉ đi qua cầu Bến Thủy chứ không sử dụng tuyến đường BOT. Vậy tại sao lại phải gánh phí BOT 40.000 đồng/lần với xe dưới 12 chỗ", một người dân bức xúc.

Một số ôtô khách, xe buýt hướng Nghệ An - Hà Tĩnh không thể vượt qua đoạn đường bị chặn, buộc phải cho xe chạy lùi trên cầu.

Người dân chặn cầu Bến Thủy

Ôtô chạy lùi vì tắc đường

Để giải quyết tình trạng ùn tắc, hàng chục công an huyện Nghi Xuân đã đến hiện trường vận động người dân giải tán, điều tiết giao thông.

Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, có khoảng 100 người cùng ôtô và xe máy tụ tập sáng nay. Những người phản đối chủ yếu là dân thường và một số doanh nghiệp, họ đứng hai bên đường, không có hành động nào quá khích, họ chỉ yêu cầu bỏ thu phí qua cầu Bến Thủy I.

Do đầu cầu phía Hà Tĩnh bị tắc nghẽn nên đầu cầu phía Nghệ An, hàng chục công an thành phố Vinh cũng được điều động thiết lập hàng rào, chắn lối đi vào cầu Bến Thủy I. Tất cả phương tiện được hướng dẫn đi sang cầu Bến Thủy II.

Phía cầu Bến Thủy I Nghệ An, hàng chục cảnh sát phân luồng phương tiện. Ảnh: Hải Bình.

Đến 9h30, dưới sự vận động của nhà chức trách, nhóm người tụ tập đã giải tán, giao thông trở lại bình thường.

Trưa nay, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn túc trực ở hai đầu cầu.

Phương Linh - Đức Hùng