3 người ở Nghệ An tử vong vì uống rượu ngâm lá ngón

3 người ở Nghệ An tử vong do uống rượu ngâm rễ cây

Chiều 19/3, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết đã xác định được độc tố chứa trong chai rượu khiến 3 người dân ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tử vong sau khi uống.

"Chất độc trong chai rượu có tên là Koumin (một loại hợp chất có trong cây lá ngón). Đây là một loại có độc tố mạnh gây chết người", cán bộ Chi cục nói.

Trước đó trưa 12/3, vợ chồng anh Moong Văn Đi (40 tuổi) và Lô Thị Văn (39 tuổi) bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn mời cơm anh Moong Văn Tuệ (34 tuổi, em ruột anh Đi) và Lữ Văn Khăm (25 tuổi, em rể anh Đi).

Trong bữa cơm, 4 người uống chai rượu được ngâm bằng rễ cây; anh Tuệ uống 4 chén và 30 phút sau khi xong bữa, anh thấy hoa mắt, chóng mặt ngất xỉu tại bàn ăn. Anh Đi uống 3 chén, thấy anh Tuệ gục xuống thì vội chạy ra kêu làng xóm tới cứu giúp, khi trở về nhà anh ngất xỉu ở cầu thang. Anh Khăm thấy hoa mắt nên cố móc họng để nôn; chị Văn cũng hoa mắt và lên giường nằm rồi ngất lịm

Cả 4 nạn nhân được người dân chuyển tới trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu, nhưng 3 người tử vong sau hơn nửa giờ. Riêng anh Khăm qua nguy kịch, được chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh, hiện đã xuất viện.

Chai rượu được nhà chức trách niêm phong. Theo điều tra, 10 ngày trước bữa cơm trên, anh Đi đã dùng rượu tự nấu ngâm với một loại rễ và thân cây mà anh đi rừng hái được.

Sau sự việc, nhà chức trách Kỳ Sơn tổ chức tuyên truyền người dân không nên dùng các loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc.