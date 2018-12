3 chiến sĩ tử vong trong vụ nổ ở trụ sở Công an Đăk Lăk

Nổ lớn trong trụ sở Công an tỉnh Đăk Lăk, 2 người chết

Sáng 13/12, UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức họp báo, thông tin chi tiết vụ nổ trong trụ sở công an tỉnh này khiến 3 công an tử nạn.

Vụ nổ ngoài khiến 3 chiến sĩ công an tử vong, nhiều nhà dân bị hư hại. Ảnh: A.X

Theo thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đăk Lăk, vụ nổ xảy ra khoảng 21h hôm qua tại phòng lưu giữ vật chứng công an tỉnh khiến 6 cán bộ đang công tác tại công an tỉnh bị thương.

Trong đó, 3 người đã tử vong gồm: Phan Thế Trung (cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường và Y Quyết Bkrông (cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường).

"Đây là tai nạn đáng tiếc không may xảy ra, không phải là khủng bố", thượng tá Tuấn nói.

Cũng theo thượng tá Tuấn, ngoài gây thiệt hại về người và tài sản công an tỉnh, vụ nổ còn làm một số nhà dân khu vực lân cận bị ảnh hưởng, hư hỏng tài sản.

Còn Chánh văn phòng UBND tỉnh Đăk Lăk Bùi Hồng Quý cho biết, sau vụ nổ xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh báo cáo sự việc, khẩn trương cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Phước Tuấn