15 đảng viên bị xem xét kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình khẳng định 15 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ khối có con được nâng điểm thi và dùng điểm thi để xét vào đại học là vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, "đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật". Cơ quan này đề nghị đảng ủy các cấp thực hiện quy trình kỷ luật, báo cáo kết quả trước 7/9.

Trong 15 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm có 3 lãnh đạo cấp trưởng phòng gồm: bà Đinh Thị Thìn (Trưởng phòng Dữ liệu và lưu trữ, Trung tâm Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường); ông Cù Việt Hưng (Trưởng phòng Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính); bà Giang Thị Hiền (Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật).

Các phó phòng gồm: ông Đinh Thế Đức (Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội); bà Hà Thị Hạnh (Phó phòng Tổ chức pháp chế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch); bà Nguyễn Thị Lan Hương (Phó phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có hai cán bộ là ông Lương Việt Hùng (chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ); ông Trần Thượng Hùng (nhân viên lái xe).

Ngoài ra, còn có bà Trần Thị Thúy Phương (viên chức Phòng Thanh tra, Bảo hiểm xã hội tỉnh); bà Nguyễn Thị Vân (công chức Phòng Tài vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh); ông Nguyễn Đình Tiến (cán bộ Phòng Công nghệ thông tin, Công ty Điện lực); ông Nguyễn Văn Trường (chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải); ông Nguyễn Trường Thành (Đội kiểm tra thuế số 2, Chi cục thuế TP Hòa Bình); bà Nguyễn Thị Thu Hà (Chi cục Thuế huyện Tân Lạc); ông Nguyễn Văn Ba (nhân viên Kho bạc Nhà nước huyện Tân lạc).

Trước đó cuối tháng 7, liên quan đến vụ gian lận thi cử, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 của Hòa Bình bị đề nghị cách chức.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam 8 cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), bà Diệp Thị Hồng Liên (Phó trưởng phòng).

Theo kết luận điều tra, có 63 thí sinh năm 2018 và một người năm 2017 được nâng điểm từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Ba trường công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình về địa phương. Đại học Sư phạm Hà Nội đã xóa tên một thủ khoa năm 2018 do chỉ đạt 21,5 điểm, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.