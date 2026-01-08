Thói quen uống nước ngọt thay nước lọc khiến thiếu nữ suy thận

TP HCMCô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối buộc phải lọc máu lâu dài, sau nhiều năm uống nước ngọt, trà sữa thay nước lọc.

Đại tá, BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam, Phó chủ nhiệm khoa Nội thận Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175, bên lề chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe do bệnh viện tổ chức ngày 7/1, cho biết bệnh nhân đến viện khi đã suy thận giai đoạn 4. Dù được điều trị bảo tồn, thói quen ăn uống, sinh hoạt kéo dài nhiều năm khó thay đổi, không tuân thủ tái khám, khiến bệnh nhanh chóng tiến triển sang giai đoạn 5 và phải lọc máu.

Theo bác sĩ Nam, không loại trừ khả năng bệnh nhân từng có bệnh thận tiềm ẩn như viêm cầu thận nhưng không được phát hiện do chưa từng khám sức khỏe. Việc sử dụng thường xuyên đồ uống công nghiệp chứa nhiều đường, phụ gia dễ gây rối loạn chuyển hóa, tăng cân, rối loạn mỡ máu, đường huyết, khiến thận phải hoạt động quá tải và suy giảm nhanh.

"Dù có bệnh nền hay không, lối sống mất cân bằng là yếu tố thúc đẩy rất mạnh khiến thận bị tổn thương sớm và nặng hơn", bác sĩ nói.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết trước đây bệnh thận chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, song những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ. Các bệnh lý chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng acid uric đang góp phần làm gia tăng số ca suy thận giai đoạn cuối ở nhóm 20-30 tuổi.

Bên cạnh đó, nhiều người trẻ ít quan tâm khám sức khỏe định kỳ, chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, phải lọc máu hoặc chuẩn bị ghép thận. Thực tế, số bệnh nhân trẻ cần điều trị thay thế thận, gồm chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận, đang có xu hướng gia tăng.

Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu chạy thận. Ảnh: Phùng Tiên

Để phòng ngừa bệnh thận, các bác sĩ khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp. Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để tránh khởi phát viêm cầu thận IgA - căn bệnh không có triệu chứng rõ ràng, nếu bỏ sót sẽ âm thầm diễn tiến thành suy thận giai đoạn cuối. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Lê Phương