Thói quen làm đẹp khiến bạn già đi

Lựa chọn trang phục thoải mái và dễ chịu mà không tính toán có thể làm bạn già đi. Vì vậy, bỏ túi một số mẹo làm đẹp có thể giúp bạn trẻ trung và thu hút hơn.

Trang phục màu đen

Nhiều người chọn màu đen vì tin chúng có thể kết hợp với mọi thứ, lại khiến bạn sành điệu và thanh lịch. Tuy nhiên, những bộ trang phục màu đen có thể làm chúng ta trông buồn tẻ, thậm chí kiệt sức. Nó cũng làm nổi bật nếp nhăn.

Để tránh điều này, bạn nên thêm quần áo có màu vào trang phục của mình. Tùy thuộc vào màu da, bạn có thể chọn màu xanh hoặc đỏ. Khi đã quen, bạn đổi trang phục màu đen sang màu tối khác cũng giúp trông gầy hơn (chẳng hạn màu xám hoặc xanh nước biển) mà khuôn mặt không bị nhợt nhạt.

Ảnh minh họa: Brightside

Trang điểm đậm

Trang điểm là một công cụ tuyệt vời để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt. Nó cũng làm nổi bật các đường nét đẹp nhất của bạn. Nhưng nhiều người vì suy nghĩ này mà trang điểm nhiều hơn mức cần thiết hoặc chọn màu đậm. Nó không xấu nhưng có thể khiến bạn trông già hơn.

Nếu bạn không thể không trang điểm, hãy thử chọn những tông màu lì, mềm mại và nhẹ nhàng. Nếu lo cách trang điểm này khiến mặt bóng nhờn, hãy chỉ thoa phấn quanh mắt và trán. Đó là mẹo đơn giản để duy trì độ sáng tự nhiên, ngăn không cho các khu vực quan trọng bị nhăn.

Trang phục có họa tiết hoa lớn

Mặc dù họa tiết in hoa hợp thời trang, nhưng tốt nhất bạn nên tránh một số loại nhất định nếu không muốn trông già hơn. Theo một số chuyên gia thời trang, "những họa tiết in hoa to, cồng kềnh và đậm khiến bạn trông già hơn rất nhiều".

Để tránh điều này, hãy chọn những họa tiết nhỏ và tinh tế. Chúng sẽ khiến bạn tươi tắn hơn. Bạn cũng có thể chọn các mẫu hình học hoặc trừu tượng cho phong cách trẻ trung.

Ảnh minh họa: Brightside

Quần áo rộng không có hình khối

Quần áo quá khổ giúp thoải mái hơn khi mặc nhưng có thể làm bạn thấy thiếu tự tin.

Quần áo rộng không tạo ra phong cách mà làm bạn luộm thuộm vì phá dáng. Nên chọn trang phục có kích cỡ phù hợp cơ thể, thích ứng với các đường cong.

Dù khó tìm được quần áo phù hợp, nhưng bạn có thể tạo ra một phong cách cân đối và dễ chịu bằng cách đầu tư thời gian tìm hiểu đặc điểm hình thể của mình hơn.

Ảnh minh họa: Brightside

Kết hợp toàn bộ trang phục và phụ kiện cùng tông màu

Nhiều người nhầm lẫn mặc và dùng các món trang phục cùng tông màu mới là hợp thời trang. Nhưng phối túi với giày cao gót cùng tông màu, áo khoác cùng màu với lớp trang điểm có thể khiến bạn già đi.

Thay vì khoác lên người nhiều trang phục và phụ kiện hợp tông, bạn có thể chỉ chọn 1-2 loại cùng tông.

Móng tay dài

Móng tay dài có vẻ làm nổi bật đôi tay của bạn nhưng có thể khiến bạn già đi. Ngược lại, móng tay ngắn và được chăm sóc cẩn thận sẽ tạo lợi thế cho phần còn lại của vẻ ngoài, bất kể phong cách.

Móng tay hình bầu dục chỉ dài vài milimet sẽ giúp bàn tay trông trẻ trung hơn.

Mặc áo cổ lọ

Khi già đi, da trên cổ của bạn thường chảy xệ. Đây là một quá trình bình thường. Nhiều người chọn cách che nếp nhăn trên cổ bằng áo cổ lọ. Nhưng cách này thường phản tác dụng khi những gì đang làm sẽ thu hút sự chú ý đến khu vực đó.

Cách tốt nhất bạn nên chọn áo cổ tròn hoặc cổ chữ V kín đáo. Vào mùa đông, hãy cố quấn cổ bằng khăn quàng hoặc khăn choàng, chúng có thể tạo điểm nhấn đặc biệt cho toàn bộ trang phục mà không khiến bạn già đi.

Nhật Minh (Theo Brightside)