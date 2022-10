Thói quen giúp Kim Kardashian giữ thân hình đồng hồ cát

Kim Kardashian ăn kiêng, tập luyện nghiêm ngặt, can thiệp phương pháp làm đẹp bằng laser để giữ nhan sắc.

Bước sang tuổi 42 hôm 21/10, Kim Kardashian gây chú ý trong bộ đầm mỏng tang, đến tiệc sinh nhật của cô ở thành phố Calabasas. Ở tuổi tứ tuần, Kim được nhiều khán giả khen trẻ trung, sành điệu, vóc dáng khiến nhiều người mơ ước.

Kim Kardashian mặc đầm ren xuyên thấu khoe nội y trong tiệc mừng tuổi 42. Ảnh: Mega

Theo Elle, ngôi sao của The Keeping Up with the Kardashians giữ dáng nhờ thói quen ăn uống lành mạnh. Trong một bức ảnh từng đăng trên Instagram, bà mẹ bốn con viết: "Thực vật có lợi cho cơ thể". Nhiều năm qua, cô thử nghiệm nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau như Atkins, Keto, ăn chay.

Chế độ Atkins tương tự Dukan mà Công nương Kate Middleton theo đuổi, cắt giảm gần như hoàn toàn lượng carbohydrate (tinh bột), thay bằng lượng protein dồi dào và chất béo tốt. Sau mỗi lần sinh con, Kim giảm được khoảng 30 kg nhờ phương pháp này. Khi đã đạt số cân như mong muốn, cô thực hiện chế độ ăn đa dạng rau củ, trái cây, ngũ cốc, sữa hạt và không ăn thịt đỏ, không dầu mỡ, rượu bia, để duy trì sức khỏe mà vẫn giữ dáng hiệu quả.

Từ năm 2019, Kim bắt đầu ưu tiên ăn chay. Trong phỏng vấn với People, người đẹp cho biết chế độ ăn uống thực vật đã giúp cô kiểm soát tốt hơn bệnh vảy nến. Trong một bức ảnh chụp bữa ăn sáng được Kim đăng trên trang cá nhân, khán giả thấy trên bàn cô có một tách trà và món Acai làm từ trái cây đông lạnh xay nhuyễn, thêm dâu tây, chuối, xoài thái lát và các loại hạt.

"Acai Bowl với trà nóng luôn khiến tôi vui vẻ bất kể thời gian nào trong ngày. Điều đó khiến tôi lưu tâm hơn về việc những thứ đưa vào cơ thể ảnh hưởng đến mình thế nào, không chỉ bệnh vảy nến mà còn cả tâm trạng, mức độ căng thẳng, năng lượng của tôi và mọi thứ", cô nói.

Tủ lạnh nhà Kim Kardashian luôn có đầy đủ các nhóm thực phẩm. Ảnh: Instagram Kim Kardashian

Trên Daily Mail, Kim cho biết trong tủ lạnh nhà cô có nhiều loại sữa khác nhau được làm từ thực vật, cũng như các loại snacks cho trẻ em. Trước khi có được tủ thức ăn lành mạnh, ngôi sao đã thuê huấn luyện viên Melissa Alcantara đến nhà và dọn hết các món được chế biến sẵn, không tốt cho sức khỏe, gồm: bánh xốp vani, bánh quy giòn graham, bánh gạo giòn... Theo các chuyên gia, thực phẩm chế biến sẵn chứa chất bảo quản có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường, thừa cân, thậm chí ung thư.

Ngôi sao sinh năm 1981 dùng bột yến mạch, trứng ốp la cho bữa sáng, bánh taco thuần chay, thịt gà nướng, salad cho bữa trưa, canh bí ngòi cho bữa tối. Cô thích ăn súp ngô, smoothie rong biển và bông cải xanh vào bữa xế. Người đẹp thường chọn rong biển Ireland chứa hàm lượng iốt tự nhiên cao, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe tinh thần.

Kim Kardashian tập luyện (video: KUWTK) Kim Kardashian tập luyện. Video: KUWTK

Ngoài ăn uống, Kim luôn dành từ 60-90 phút mỗi sáng để tập luyện với huấn luyện viên Melissa Alcantara. Theo E!, họ tập từ 6h, 85% buổi tập là tập tạ, 15% tập cardio. Họ cũng kết hợp nhiều bài tập chân và mông. Kim thích vận động ở gân kheo và mông, giúp thân dưới luôn săn chắc.

Ngôi sao luôn đi kiểm tra sức khỏe tổng thể định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Hồi tháng 8, kết quả buổi khám cho thấy Kim có tỷ lệ mỡ chỉ chiếm 18% trong cơ thể, tương tự mức của các nữ vận động viên chuyên nghiệp. Xương của cô khỏe hơn 93-97% so với người bình thường.

Để giữ vòng eo, Kim trải qua nhiều liệu trình làm đẹp bằng laser với phương pháp Morpheus. Trên trang cá nhân, cô cho biết: "Ca phẫu thuật rất đau đớn nhưng hoàn toàn xứng đáng". Morpheus là liệu trình sử dụng biện pháp lăn kim vi điểm, dùng dụng cụ dạng lăn, có gắn rất nhiều mũi kim nhỏ để tác động vào lớp ngoài cùng của da và tạo ra các xung năng lượng tần số vô tuyến vào các lớp sâu hơn. Biện pháp này kích thích quá trình sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa và giảm mỡ.

Sao Mai