Thói quen đi tàu điện ngầm của Tom Hanks

Tom Hanks - ngôi sao của "Forrest Gump", có khối tài sản trăm triệu USD - thường ăn mặc giản dị, đi tàu điện ngầm ở New York.

Tom Hanks nói về trải nghiệm đi tàu điện ngầm Tom Hanks nói đùa về trải nghiệm đi tàu điện ngầm trên talkshow của Jimmy Kimmel hôm 4/10. Video: Jimmy Kimmel Live

Theo NY Post, nghệ sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trên một chuyến tàu ở New York ngày 21/10. Tom Hanks, 69 tuổi, ăn mặc đơn giản, đội mũ beanie và đeo khẩu trang để ẩn mình giữa dòng người. Sau khi loạt ảnh được công bố, dáng vẻ đời thường của ông lập tức được nhiều người quan tâm, thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Tài tử Tom Hanks trên tàu điện ngầm ở New York hôm 21/10. Ảnh: Backgrid

Không phải lần đầu Tom Hanks gây chú ý khi dùng phương tiện công cộng. Đầu tháng 10, vài khán giả phát hiện ông đi tàu điện để đến buổi tập vở nhạc kịch This World of Tomorrow. Sau khi rời nhà ga, tài tử mua một cốc cà phê từ xe bán hàng bên đường, cho một ca sĩ đường phố vài USD.

Nhiều người hâm mộ khen lối sống bình dị của Tom Hanks. Theo họ, dù là tên tuổi lớn của làng điện ảnh và có tài sản hàng trăm triệu USD, ông vẫn sống bình dân. Dưới các bức ảnh, một tài khoản X bình luận: "Tom Hanks thong thả ngồi tàu ở New York như nhiều người. Anh ấy là định nghĩa của sự chất phác".

Diễn viên đi tàu điện, uống cà phê trong công viên sau khi rời ga đầu tháng 10. Ảnh: Backgrid

Trên show Jimmy Kimmel Live ngày 4/10, tài tử kể về trải nghiệm đi tàu điện. Tom Hanks thừa nhận không rành đường ở New York, nhất là ở quận Brooklyn. Ông chỉ biết vài nơi nhất định trong khu vực này. Diễn viên đùa rằng mọi người không nên hỏi đường ông khi ở đây.

Dù vậy, nghệ sĩ có thể di chuyển dễ dàng nhờ một trong những người con út đang ở Brooklyn giúp đỡ. Ông thường đi tàu điện ngầm vì phương tiện này nhanh, tiện cho việc đi vòng quanh thành phố. Nếu muốn đến một địa điểm, con trai sẽ chỉ ông cách đếm trạm dừng để xuống đúng ga. Khi lên tàu, ông thấy mọi hành khách dán mắt vào điện thoại, không ai để ý xung quanh.

Ngoài ra, sao Forrest Gump cho biết ấn tượng năng suất làm việc của phương tiện công cộng. "Tôi nghĩ hệ thống tàu điện ở New York là một điều kỳ diệu vì nó chở đến bảy triệu người. Với tôi, điều này vừa là phép màu vừa là cơn ác mộng", diễn viên nói thêm.

Nghệ sĩ dự sự kiện của NASA hồi tháng 3. Ảnh: Instagram/ Tom Hanks

Tom Hanks sinh năm 1956, là nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh thế giới. Ngoài làm diễn viên, ông phát triển sự nghiệp với nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Ông nhận giải Oscar đầu tiên nhờ phim Philadelphia (1993). Vai Forrest Gump (1994) trong phim cùng tên mang về tượng vàng Oscar thứ hai cho tài tử. Ngoài ra ông nhận sáu giải Emmy, bốn giải Quả Cầu Vàng. Năm 2014, tổng thống Mỹ Barack Obama trao diễn viên giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ. Theo Celebrity Net Worth, ông hiện có tài sản khoảng 400 triệu USD.

Bên cạnh thành tựu, Tom Hanks có cuộc hôn nhân bền vững với diễn viên Rita Wilson. Cả hai kết hôn năm 1988, có với nhau hai con trai. Trước Rita, ông trải qua một đời vợ là diễn viên Susan Dillingham, có hai con một trai một gái. Cặp sao cưới năm 1978, ly hôn năm 1987. Năm 2002, bà Dillingham qua đời.

Trích đoạn cảnh chạy kinh điển trong phim "Forrest Gump" Trích đoạn cảnh chạy kinh điển trong phim "Forrest Gump" do Hanks thể hiện. Video: YouTube Boxoffice Movie Scene

Phương Thảo (theo NY Post)