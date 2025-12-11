Thói quen chen ra lối đi khi máy bay vừa hạ cánh

Theo các tiếp viên, việc hành khách vội vã đứng dậy và tràn ra lối đi khi đèn hiệu chưa tắt không giúp xuống nhanh hơn, ngược lại gây ùn tắc và mất an toàn.

Nhiều hành khách có thói quen bật dậy ngay khi bánh xe chạm đường băng, lấy hành lý và chen chúc ở lối đi. Trong ngành hàng không, nhóm khách này được gọi bằng thuật ngữ lóng "aisle lice", ám chỉ những người cố chen lên phía trước với hy vọng được xuống đầu tiên dù đèn báo hiệu cài dây an toàn vẫn sáng.

Hành động này không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình rời tàu bay. Cecily Anderson, một tiếp viên hàng không tại Mỹ, nhận định việc chen lấn khiến mọi thứ chậm lại và giảm khả năng rời máy bay sớm của tất cả hành khách. "Chúng tôi có quy định về việc rời máy bay là có lý do", Cecily nói.

Nhiều hành khách có thói quen rời ghế và tràn ra khu vực lối đi ngay khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Escape

Quy trình chuẩn bắt đầu khi đèn hiệu cài dây an toàn tắt. Hành khách thu dọn tư trang và lần lượt di chuyển theo từng hàng từ trên xuống dưới, trật tự hướng ra cửa. Cách thức này giúp dòng người lưu thông nhanh nhất, hỗ trợ những khách có chuyến bay nối chuyến gấp kịp thời gian di chuyển. Việc một số người đứng dậy sớm, chen ngang hàng ghế phía trên sẽ phá vỡ trật tự này và chặn lối đi của người khác.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc về thói quen này. Một độc giả chia sẻ trên Reddit về cảm giác khó chịu khi có người đứng sát mặt hoặc lao ra lối đi lúc máy bay vừa chạm đất. Một du khách khác kể lại chuyến đi đến Manchester, Anh, khi hai người ngồi cạnh vội vã lấy hành lý từ khoang chứa và đi xuống cuối máy bay ngay khi phi cơ vừa giảm lực đẩy. Hành động này được nhân chứng mô tả là "ngớ ngẩn và nguy hiểm".

Để tránh gây phiền toái, Angela McMurray, tiếp viên của một hãng hàng không quốc tế, cho biết hành khách có thể đứng dậy tại chỗ để duỗi chân cho đỡ mỏi nhưng nên hạn chế tràn ra khu vực lối đi chung. Angela cũng khuyên khách nên tranh thủ kiểm tra tư trang, xỏ giày và chuẩn bị sẵn sàng.

"Điều tệ nhất bạn có làm là đợi đến lượt mình mới bắt đầu loay hoay tìm đồ khi máy bay đã hạ cánh", cô nói.

Anh Minh (Theo DM)