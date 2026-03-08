Thời khắc thót tim của du học sinh Việt ở Trung Đông

Đang trong ký túc xá, Minh bỗng thấy không gian rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn, còi báo động khẩn cấp vang lên inh ỏi.

Ngay lập tức, Bộ Giáo dục Kuwait phát thông báo khẩn cho học sinh, sinh viên nghỉ học, trưa 28/2.

Đỗ Minh là sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam sinh đến Kuwait theo diện trao đổi trong một năm, từ mùa hè năm ngoái.

Dù trong cơn hoảng loạn, Minh vẫn nhanh chóng thu gom giấy tờ quan trọng để sẵn sàng di tản. Đến hai giờ chiều, nam sinh cùng các bạn chuyển xuống hầm trú ẩn tại tầng trệt ký túc xá.

Từng xuống hầm trước đó trong một buổi diễn tập cho các tình huống khẩn cấp, Minh vẫn không khỏi hồi hộp. Theo nam sinh, hầm được xây kiên cố, hiện đại, có đầy đủ khu y tế, phòng cầu nguyện, kho lương thực và vệ sinh riêng cho nam và nữ.

"Tuy không có thảm hay đệm, nhưng vào lúc này, có một chỗ lánh nạn an toàn đã là điều may mắn lắm rồi", Minh kể, cho biết trải chiếc chiếu mang theo để có chỗ nằm. Chủ tịch trường cũng xuống hầm trò chuyện và hướng dẫn sinh viên cách xin trợ giúp khẩn cấp.

Do mất sóng điện thoại, Minh và các bạn chỉ biết động viên nhau rồi cố gắng chợp mắt.

Giám đốc Đại học Kuwait thị sát ký túc xá của du học sinh sau hôm 28/2. Ảnh: Aymanmatnews

Mỹ - Israel mở chiến dịch không kích Iran sáng 28/2. Chính quyền Iran sau đó đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào ít nhất 9 quốc gia khắp Trung Đông.

Tại UAE, Phan Dung, học sinh lớp 12, cũng trải qua một đêm biến động. Dung từ Đà Nẵng đến Abu Dhabi để tham gia sự kiện dành cho sinh viên tiềm năng của Đại học New York (NYUAD), cùng 4 học sinh khác từ Hà Nội và TP HCM.

Dung dự kiến bay về vào sáng sớm ngày 1/3 nhưng từ nửa đêm hôm trước, tiếng còi báo động vang khắp nơi khiến em tỉnh giấc. Điện thoại của Dung liên tục nhận cảnh báo tên lửa từ chính phủ UAE kèm yêu cầu tìm nơi trú ẩn. Em và các bạn nhắn tin cho nhau, rồi vội vã chạy xuống tầng một để tránh rủi ro vỡ kính từ các tầng cao.

Đêm đó khách sạn rất đông người đổ xuống sảnh. Trong khi các thầy cô trường NYUAD cố gắng trấn an học sinh, Dung bồn chồn khi biết tin mọi chuyến bay tới hay rời UAE bị hủy.

Sau vài tiếng lo lắng chờ đợi, nhóm học sinh quay trở lại phòng ở tầng 23. Từ cửa sổ, Dung vẫn thấy những tia sáng vụt qua trên trời, bèn "đóng rèm lại để đỡ phải nhìn".

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết hiện có khoảng vài chục du học sinh Việt Nam đang học tập tại các nước Trung Đông như UAE (30 em), Qatar (10 em), Kuwait, Israel và Arab Saudi.

Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao để theo dõi sát tình hình và hướng dẫn các em biện pháp bảo hộ cần thiết. Ông Thanh khuyến cáo du học sinh hạn chế di chuyển, giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán.

Bà Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết trường có 14 sinh viên đang học tập ở Ai Cập, Qatar và Kuwait, theo diện trao đổi trong một năm.

"Trường đã lập nhóm kết nối với các em. Sức khỏe và tinh thần các em ổn định", bà nói. Tất cả dự kiến hoàn thành khóa học, về nước vào mùa hè.

Hiện tại, nhịp sống cơ bản ổn định, theo các du học sinh. Minh Phương, sinh viên trao đổi tại Đại học Qatar, cho hay trường đã chuyển sang học trực tuyến ngay sau vụ tấn công. Việc học tập và sinh hoạt cơ bản không bị xáo trộn, nhờ căng tin và dịch vụ giao hàng thuận tiện.

"Mình cũng không còn nhận các cảnh báo nguy hiểm và phần nào an tâm vì ký túc xá nằm cách xa các mục tiêu tấn công", nữ sinh chia sẻ.

Đỗ Minh cũng học trực tuyến. Hệ thống hầm trú ẩn được mở cửa 24/7, còn căng tin hoạt động cả buổi tối để phục vụ sinh viên.

"Có sự dặn dò của giáo sư và hướng dẫn từ Đại sứ quán, em cảm thấy vững vàng và lạc quan hơn nhiều", Minh nói. "Mong xung đột sẽ sớm qua để bảo vệ sự bình yên và tính mạng của người dân trong khu vực".

Còn Phan Dung cho biết nhân viên khách sạn nơi em đang ở vẫn đi làm. Nữ sinh được lo ăn uống đầy đủ, song thấp thỏm đợi trường NYUAD tìm được chuyến bay về. Trước đó, trường đặt được vé máy bay về Việt Nam sáng 4/3, quá cảnh qua Bangkok, song bị hủy phút chót.

"Em chuẩn bị thi thử tốt nghiệp THPT và thi giữa kỳ II, nên rất áp lực bài vở", Dung sốt ruột.

Khánh Linh - Thanh Hằng