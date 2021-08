Thời hoàng kim của đồ ăn hàng không

Anne Sweeney là tiếp viên hàng không cho hãng Pan Am của Mỹ vào năm 1964 - 1975 trên những chuyến bay quốc tế. Sau này, bà chuyển qua bộ phận PR của Quỹ bảo tàng Pan Am (Pan Am Museum Foundation).

Theo Sweeney, chương trình đào tạo 5 tuần của tiếp viên dành tới 70% thời gian cho huấn luyện phục vụ ăn uống vì tiếp viên không chỉ có việc lôi đồ ăn trong khay ra là xong. Tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất phải sắp xếp các xe đẩy và nấu các món riêng lẻ như thịt bò nướng. Họ cũng phải nấu trứng cho bữa sáng. Một trong những công việc khó nhất là làm món trứng bác trên máy bay.

"Nếu khoang hạng nhất Pan Am phục vụ đồ ăn siêu hạng do nhà hàng Maxim ở Paris sáng tạo thì thực đơn hạng phổ thông cũng hấp dẫn không kém. Tôi nhớ các món chính gồm bánh nướng thịt gà, bò hầm rượu vang đỏ, thịt gà nướng, bò xào kiểu Nga...", Sweeney chia sẻ. Ảnh: Pan Am Museum Foundation