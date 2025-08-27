Nhân viên nhập viện, chủ quán có phải trả tiền trợ cấp ốm đau?

Người lao động phổ thông, lương thấp, khi phải nghỉ việc điều trị bệnh thì thu nhập mất đi, vậy khoản trợ cấp ốm đau do doanh nghiệp chi trả hay cơ quan bảo hiểm giải quyết?

Tôi làm nhân viên phục vụ tại một quán ăn nhỏ ở quận ngoại thành Hà Nội. Mức lương không cao nhưng chủ quán vẫn đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên nên tôi cũng yên tâm gắn bó. Gần đây, tôi bị viêm phổi, bác sĩ yêu cầu nghỉ làm hơn một tuần để điều trị. Trong thời gian nghỉ, tôi không có thu nhập, chi phí thuốc men lại tăng nên khá lo lắng.

Tôi nghe nói từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định mới liên quan chế độ ốm đau cho người lao động.

Tôi muốn hỏi trường hợp như tôi - lao động phổ thông, làm việc tại cơ sở kinh doanh nhỏ, nhưng có tham gia đóng bảo hiểm xã hội - có được hưởng trợ cấp ốm đau không, hay chế độ này chỉ dành cho các đối tượng khác?

Ngoài ra, nếu được hưởng thì cách tính mức trợ cấp cụ thể ra sao, căn cứ trên tiền lương đóng bảo hiểm hay theo quy định khác?

Tôi cũng băn khoăn, khoản tiền này sẽ do doanh nghiệp nơi tôi làm việc chi trả, hay do cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp giải quyết? Việc làm thủ tục để nhận trợ cấp có phức tạp không, người lao động cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Độc giả Hồng Trân

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn