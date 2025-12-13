Thời điểm săn hoa tớ dày Mù Cang Chải 2026

Lào CaiHoa tớ dày đã bắt đầu nở lác đác ở một số xã như La Pán Tẩn, Mồ Dề, sẽ bung sắc rực rỡ nhất vào nửa đầu tháng 1/2026.

Tớ dày, hay pằng tớ dày, được người Mông coi là hoa đào rừng và là biểu tượng của mùa đông vùng cao. Hoa thường nở vào dịp Tết của người Mông, trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng. Theo chị Thu Uyên, người làm du lịch tại địa phương, mùa hoa năm nay dự kiến kéo dài từ giữa tháng 12 đến gần Tết Âm lịch. Trong đó, thời điểm hoa nở rộ và đẹp nhất rơi vào hai tuần đầu tháng 1.

"Khi trời càng lạnh, hoa sẽ càng hồng đậm hơn. Thời gian hoa đẹp nhất khoảng 10 ngày kể từ khi chớm nở", chị Uyên nói.

Hiện tại, du khách có thể bắt gặp sắc hoa tại bản Mí Háng (xã Mồ Dề), bản Trống Tông (xã La Pán Tẩn) hoặc dọc các tuyến đường trung tâm huyện. Blogger du lịch Bùi Ngọc Công (Blog của Rọt), mới đến Mù Cang Chải, cho biết cuối tháng 12 là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa.

Hoa nở lác đác ở xã Mồ Dề ngày 10/12. Ảnh: M&N

Anh Công khuyên du khách nên tìm hiểu thật kỹ trước khi lên đường để tránh những thông tin sai lệch về vị trí và thời điểm hoa nở. "Mạng xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn nên cần kiểm chứng thông tin. Nhiều người chỉ quan tâm đến hình ảnh mà quên đọc thông tin bài đăng nên trải nghiệm không được như mong muốn", anh Công nói.

Ngoài ra, tìm hiểu về địa hình, thời tiết, văn hóa hay mùa màng cũng cần thiết để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, đúng thời điểm đẹp. Anh Công cho hay nhiều khi một nhóm khách đi trong cùng một tuần nhưng ảnh và bên ngoài khác nhau lớn vì không phải ngày nào thời tiết cũng giống nhau. Nếu gặp phải một cơn mưa trong đêm thì hôm sau hoa sẽ rụng hết.

Nếu ít thời gian, du khách chỉ cần ở một nơi, chẳng hạn La Pán Tẩn. Ở đây có rất nhiều hoa, nở rực rỡ và trải dài trên nhiều quả đồi. "Chỉ cần hai ngày la cà là đã đủ thỏa mãn", anh Công nói, lưu ý du khách tìm thêm thông tin ở các hội nhóm du lịch Mù Cang Chải.

Hành trình từ Hà Nội đến Mù Cang Chải kéo dài khoảng 8-9 tiếng. Nếu đi xe khách, khách nên chọn hãng xe uy tín để tránh tình trạng quá tải dịp cao điểm. Phương án di chuyển theo nhóm hoặc thuê xe cá nhân được đánh giá thuận tiện hơn. Khi vào các điểm ngắm hoa, khách nên thuê người địa phương chở bằng xe máy để dễ dàng di chuyển và tiếp cận những góc chụp đẹp.

Anh Công lưu trú ở homestay tại khu vực Ngã Ba Kim (đoạn nằm giữa đèo Khau Phạ và trung tâm xã Mù Cang Chải), di chuyển đến La Pán Tẩn rất tiện, đường vào bản đẹp, hơi dốc. Du khách có thể ở các homestay ngay trong bản, tiện việc ngắm cảnh, chụp ảnh, không phải di chuyển nhiều.

Cuối năm trời lạnh, nhiệt độ có thể xuống thấp 2-3 độ C, đặc biệt ở những vùng núi cao. Khách cần mang theo quần áo phù hợp, nên có áo giữ nhiệt, găng tay, áo khoác dày. Diễn đàn Du lịch Mù Cang Chải liên tục cập nhật thông tin về lịch hoa nở để du khách khắp nơi tiện theo dõi.

Ngoài hoa tớ dày, Mù Cang Chải có nhiều khu vực trồng hoa tam giác mạch và đang vào mùa đang nở rộ.

Tâm Anh