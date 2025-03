Thời điểm nguy hiểm nhất trong chuyến bay

Cất và hạ cánh là hai thời điểm nguy hiểm hơn cả trong toàn bộ chuyến bay, phi công được yêu không nói chuyện, làm việc riêng để đảm bảo an toàn trong thời gian này.

An toàn hàng không đang được giám sát chặt chẽ hơn sau nhiều sự cố trong hai năm trở lại khiến nhiều hành khách lo lắng.

Ngày 29/1, tại sân bay Ronald Reagan Washington, Mỹ, máy bay của hãng American Arilines vài phút trước khi hạ cánh đã bị một chiếc trực thăng đang bay huấn luyện đâm phải. Đầu tháng 2, 104 hành khách và phi hành đoàn trên một chuyến bay của United Airlines từ Houston đến New York phải sơ tán khẩn cấp khi động cơ bị cháy trước khi cất cánh. Giữa tháng 2, một chiếc máy bay hạng nhẹ của Vince Neil, thủ lĩnh ban nhạc Mötley Crüe, chệch khỏi đường băng khi hạ cánh và đâm vào một chiếc Gulfstream trên đường băng tại bang Arizona khiến phi công thiệt mạng.

Một máy bay của hãng United cất cánh trên đường băng ở sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ năm 2024. Ảnh: LA Times

"Nhiều người nói bay là cách di chuyển an toàn nhất. Nhưng chúng tôi sợ bay lúc này", nghị sĩ Bonnie Watson Coleman của đảng Dân chủ đến từ New Jersey, phát biểu trong phiên điều trần giám sát ngày 26/3.

Theo các phi công và chuyên gia hàng không, những thời điểm nguy hiểm trên chuyến bay thường chủ yếu xảy ra lúc cất và hạ cánh. Thậm chí, nhiều người cho rằng hạ cánh nguy hiểm hơn. Theo số liệu được Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế ghi nhận trong năm 2024, trong số 1.468 vụ tai nạn, 770 vụ xảy ra lúc hạ cánh và 124 vụ diễn ra khi cất cánh.

Nhà phân tích giao thông Mary Schiavo cho rằng tỷ lệ tai nạn cao hơn trong hai giai đoạn này là do có nhiều nguy hiểm tiềm tàng và các thao tác cần thiết để cất - hạ cánh. Phi công có nhiều vấn đề phải lo nghĩ và căng thẳng, đến từ tình hình đường băng tại sân bay, kiểm soát không lưu và máy bay.

Schiavo cho rằng hạ cánh nguy hiểm hơn cất cánh vì "hạ cánh ít lựa chọn hơn". Bà cũng khẳng định đây là thời điểm "thực sự quan trọng, đặc biệt khi máy bay đang ở giữa không trung và va chạm".

Cất và hạ cánh không phải việc dễ dàng. Các phi công được đào tạo bài bản để phản ứng nếu sự cố xảy ra trong những thời điểm quan trọng này. Dennis Tajer, phát ngôn viên của Hiệp hội phi công, tổ chức đại diện cho các phi công của hãng American Arilines, cho biết thời gian cất - hạ cánh quan trọng đến nỗi FAA (Cục hàng không Mỹ) không cho phép nói chuyện hoặc làm việc không cần thiết đưới độ cao 3.000 m. Quy tắc này có tên gọi "buồng lái vô trùng", được FAA ban hành năm 1981 nhằm yêu cầu phi công tập trung vào việc cất, hạ cánh - hai thời điểm quan trọng của chuyến bay. Đây cũng là lúc phi công phải thực hiện nhiều việc cùng lúc và sẽ có sự cố nếu làm sai điều gì đó.

Cuối tháng 3, chuyến bay 3278 của Southwest Airlines vô tình di chuyển trên đường lăn tại Sân bay quốc tế Orland, Mỹ. Tháp không lưu đã ngay lập tức yêu cầu "hủy lệnh cất cánh" với chuyến bay, phi công đã phải đạp phanh để dừng lại.

Theo Jason Ambrosi, chủ tịch Hiệp hội Phi công hàng không, đại diện cho các phi công tại nhiều hãng bay trên thế giới, an toàn là trách nhiệm chung của những người đang bay trên bầu trời, từ các hãng bay, nhà khai thác và đơn vị kinh doanh. Các phi công luôn phải tập luyện không ngừng nghỉ, tự đặt ra các tiêu chuẩn cao nhất và làm việc mỗi ngày để đảm bảo di chuyển bằng đường hàng không vẫn là phương thức vận chuyển an toàn nhất.

Jason cũng chỉ ra các tai nạn thường xảy ra với các máy bay nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân hoặc được sử dụng cho mục đích giải trí, thay vì các máy bay thương mại.

Mike Ginter, phó chủ tịch cấp cao của Viện An toàn Hàng không thuộc Hiệp hội Chủ sở hữu máy bay và Phi công, cho biết có thể các loại máy bay nhỏ nhiều sự cố hơn nhưng lại ít khả năng gây tử vong. Năm 2024, có 195 trường hợp tử vong do tai nạn máy bay và là mức thấp nhất trong lịch sử 32 năm trở lại. "Năm ngoái có lẽ là năm an toàn nhất vì các chỉ số tai nạn đi xuống", Mike nói và cho biết hàng không dân dụng đang "tiếp tục tăng kỷ lục giữ an toàn".

Anh Minh (Theo CNN)