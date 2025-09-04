Thời điểm nào phù hợp niềng răng cho trẻ?

Theo bác sĩ CKI Trần Thị Hải Yến, chuyên gia niềng răng tại Nha khoa I-Dent, thời điểm lý tưởng để chỉnh nha cố định là trong vòng hai năm sau khi dậy thì.

Bác sĩ Yến cũng khuyến khích nên niềng răng sớm, độ tuổi phù hợp nhất là từ 12 đến 16 tuổi, khi trẻ đang trong giai đoạn thay răng sữa, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt có sự sai lệch xương hoặc sai lệch khớp cắn nghiêm trọng thì cần được can thiệp điều trị sớm hơn. Đây cũng là thời điểm "vàng" để tái lập vị trí mới của răng, giúp quá trình dịch chuyển nhanh hơn và rút ngắn thời gian đeo niềng. Hiện nay, phương pháp niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign đã khắc phục được những hạn chế của phương pháp truyền thống, giúp trẻ có thể dễ dàng vệ sinh răng miệng, giảm nguy cơ sâu răng khi niềng răng sớm mà vẫn đạt được kết quả tối ưu.

"Ở giai đoạn này, việc điều chỉnh khớp cắn, xử lý răng cắn ngược hay răng mọc chen chúc thường dễ dàng mà không cần phải nhổ răng. Nhờ tác động lực tốt, răng di chuyển nhanh, cho kết quả thẩm mỹ cao", bác sĩ Hải Yến nói. "Khi được chỉnh nha đúng độ tuổi, trẻ có thể giữ kết quả ổn định lâu dài mà không phải phụ thuộc nhiều vào hàm duy trì sau khi trưởng thành".

Răng mọc lệch lạc gây ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, phát âm. Ảnh: Pexels

Tuy nhiên, cần lưu ý xương hàm, răng và lợi của trẻ vẫn tiếp tục phát triển sau khi kết thúc niềng. Thông thường, bé gái phát triển đến khoảng 16 tuổi, còn bé trai đến 18 tuổi. Vì vậy, ngay cả khi trẻ đã có khớp cắn chuẩn, ba mẹ vẫn nên cho trẻ tái khám định kì với chuyên gia để kịp thời phát hiện những bất thường về răng miệng.

Lợi ích khi niềng răng sớm cho trẻ

Theo bác sĩ Hải Yến, tuổi càng lớn thì việc chỉnh nha thường khó đạt kết quả tối ưu. Vì vậy, niềng răng sớm là giải pháp để trẻ vừa có hàm răng đều đẹp vừa sở hữu khuôn mặt cân đối và tiết kiệm chi phí niềng răng.

Niềng răng sớm giúp bác sĩ dễ dàng tác động đến sự phát triển của xương hàm, tạo khung mặt cân đối và hạn chế biến dạng. Đồng thời, các sai lệch như hô, móm, hàm hẹp, lệch khớp cắn hay cười hở lợi... đều có thể cải thiện tốt nhờ khí cụ chỉnh nha trong giai đoạn xương hàm còn tăng trưởng.

Niềng răng sớm giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Ảnh: Pexels

Ngoài ra, niềng răng từ sớm giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, thường hạn chế được tình trạng phải nhổ răng hoặc các phẫu thuật chỉnh hình phức tạp. Không chỉ cải thiện thẩm mỹ, chỉnh nha sớm còn giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng và phòng ngừa nhiều bệnh lý. Trẻ được bác sĩ theo dõi sát sao và lên kế hoạch điều trị phù hợp theo từng độ tuổi, mang lại hiệu quả lâu dài.

Độ tuổi thích hợp để niềng răng cho trẻ

Niềng răng ở độ tuổi trẻ đang phát triển được xem là giải pháp tối ưu để mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là phương pháp niềng răng trong suốt , giúp răng mọc đúng vị trí và rút ngắn thời gian chỉnh nha. Lúc này, răng và xương hàm chưa cố định nên việc nắn chỉnh diễn ra thuận lợi, ít đau hơn so với khi trưởng thành. Nhờ đó, trẻ không chỉ có hàm răng đều đẹp mà còn hạn chế được nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật hàm phức tạp về sau.

Cha mẹ nên đưa trẻ đến nha khoa từ khi 6–7 tuổi để được tầm soát tình trạng mọc răng và khớp cắn. Nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể can thiệp sớm bằng các biện pháp chỉnh nha phù hợp. Đặc biệt, giai đoạn "vàng" để niềng răng cố định là từ 12 đến 16 tuổi, trong vòng hai năm đầu sau khi bước vào tuổi dậy thì. Đây là thời điểm cơ thể phát triển mạnh, xương hàm còn linh hoạt, dễ dàng uốn nắn để đạt khớp cắn chuẩn, giúp trẻ sở hữu hàm răng đẹp và chắc khỏe lâu dài.

Thăm khám kịp thời để tiến hành niềng răng sớm cho trẻ em. Ảnh: Pexels

Trong chỉnh nha cho trẻ, bác sĩ Hải Yến nhận định, yếu tố quan trọng nhất chính là lựa chọn "đúng thời điểm". Nếu can thiệp quá sớm khi xương hàm còn nhỏ và răng sữa chưa thay hết, việc niềng răng sẽ kéo dài và khó đạt hiệu quả và tăng nguy cơ sâu răng. Ngược lại, khi trẻ bước vào giai đoạn phát triển xương hàm mặt, bác sĩ có thể dự đoán sự tăng trưởng để lên kế hoạch điều trị chính xác, đảm bảo khung xương đủ chỗ sắp xếp răng mà giá niềng răng cũng sẽ tiết kiệm hơn so với niềng răng khi trưởng thành.

Mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, có trẻ phát triển khung xương từ 12 tuổi, nhưng cũng có trường hợp đến 15 tuổi mới phù hợp. Do đó, việc thăm khám và đánh giá bởi bác sĩ có chuyên môn sâu về chỉnh nha là cần thiết để xác định thời điểm "vàng" cho niềng răng của từng trẻ.

Thế Đan