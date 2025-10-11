Thời đăng ký khám bệnh qua app

Khỏi xếp hàng lấy số thứ tự từ 4h30, chị Linh chỉ cần mở điện thoại vào app Viện Tim TP HCM đăng ký khám bệnh cho bố.

Bố chị, 74 tuổi, là bệnh nhân ngoại trú đã hơn 20 năm theo dõi sau mổ mạch vành. Trước đây, mỗi lần đến lịch tái khám, chị Linh phải dậy sớm chạy xe đến Viện để xếp hàng lấy số thứ tự cho bố kịp vào phòng khám lúc hơn 7h. Chị không thể quên khung cảnh bệnh nhân chờ khám "đông như trẩy hội, viện vừa mở cửa là mọi người ào vô".

"Nhiều lần tôi phải nhảy rào mới lấy được số thứ tự, tội nhất là mấy người lớn tuổi đi một mình, có khi còn bị 'cò số' chen lấn lấy mất lượt", chị kể.

Hơn một năm nay, hành trình khám bệnh của hai bố con khác hẳn. Trước ngày hẹn ba hôm, chị mở ứng dụng của bệnh viện để đăng ký online, thanh toán và lấy sẵn số thứ tự. Tất cả thông tin mã cuộc hẹn, giờ khám, số phòng, phần bảo hiểm y tế chi trả, đều hiển thị rõ trên điện thoại. Như lần tái khám hôm 10/10, chi phí khám hệ thống báo trên app là 150.000 đồng, bảo hiểm chi trả hơn 48.000 đồng, phần còn lại sau khi thanh toán online được hiển thị số thứ tự khám bệnh là 5.

Nếu cuộc hẹn có chỉ định cận lâm sàng, ứng dụng cũng tích hợp luôn chi phí giúp người bệnh hoàn tất mọi thủ tục, lấy số thứ tự thực hiện xét nghiệm, siêu âm trước. Đến giờ hẹn, chị chỉ việc đưa bố đến, vào thẳng phòng khám, không cần xếp hàng hay chờ đợi. Khám xong, kết quả, toa thuốc và giấy hẹn đều cập nhật ngay trên app, chị không phải ôm cả xấp giấy tờ như trước.

Thông tin hồ sơ bệnh án của bố chị Linh có thể tra cứu dễ dàng trên ứng dụng điện thoại. Ảnh: Lê Phương

BS.CK2 Hà Ngọc Bản, Phó giám đốc Viện Tim TP HCM, cho biết ứng dụng của viện được triển khai từ tháng 7/2024 nhằm thay thế cảnh người bệnh xếp hàng lấy số, giúp đăng ký và thanh toán từ xa, hạn chế tình trạng "cò số". Người lớn tuổi không rành công nghệ cũng có thể nhờ người thân thực hiện đăng ký từ xa. Hệ thống được thiết kế để một số điện thoại chỉ tạo được một tài khoản, ngăn chặn tình trạng đăng ký ảo hoặc đầu cơ số thứ tự.

Hiện, khoảng 30% lượt khám tại viện được đặt qua ứng dụng, tăng gấp ba lần so với giai đoạn đầu. Khó khăn lớn nhất, theo bác sĩ Bản, vẫn là thói quen của nhóm người cao tuổi - đối tượng chiếm đa số - và hạn chế thiết bị thông minh ở vùng xa. Hệ thống đang tiếp tục nâng cấp với các tính năng như thông báo thời gian chờ cận lâm sàng, nhắc lịch tái khám, tăng khả năng số hóa hồ sơ khám bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe.

Nhiều bệnh viện lớn trên cả nước cũng đã "lên app" để rút ngắn hành trình khám chữa bệnh. Ứng dụng UMC Care của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM những năm qua giúp đặt lịch, thanh toán, xuất hóa đơn điện tử, lưu toàn bộ hồ sơ sức khỏe, đăng ký nhập viện hóa trị và thậm chí theo dõi sức khỏe tại nhà, hỗ trợ tư vấn, câu lạc bộ người bệnh.

Tại Hà Nội, các bệnh viện như Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Bệnh viện E, Phụ sản Trung ương... đều phát triển ứng dụng đặt lịch và quản lý hồ sơ trực tuyến. Trong đó, Bạch Mai Care là một trong những app được tải nhiều nhất khối y tế công. Ứng dụng cho phép người dùng không chỉ đặt lịch, thanh toán mà còn quản lý hồ sơ y tế cho cả gia đình.

Chị Thu Hà, 40 tuổi, bày tỏ sự hài lòng vì có thể xem kết quả X-quang của con, đơn thuốc của bố mẹ già và hóa đơn viện phí của chồng chỉ bằng việc quản lý tài khoản trên app của mình. "Tôi có thể dễ dàng thêm hồ sơ người thân, đặt lịch khám hộ cho người thân ngay cả khi họ không sử dụng điện thoại thông minh", chị nói.

Quản lý thành viên gia đình trên ứng dụng của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh chụp màn hình

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ứng dụng giúp người dân chủ động hơn trong việc quản lý sức khỏe và giảm tới 90% thời gian chờ đợi và các thủ tục hành chính. Bệnh viện còn tiên phong cả nước tích hợp giải pháp đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VneID. Ứng dụng cũng tích hợp tính năng ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay.

"Người bệnh có thể ký các giấy tờ cần thiết như giấy cam kết trước thủ thuật hay trích sao bệnh án từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, tất cả các văn bản đã ký đều được lưu trữ trên ứng dụng để dễ dàng tra cứu mà không lo thất lạc", ông nói.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, trong hội nghị về quản lý bệnh viện mới đây, nhận định chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu không thể thiếu đối với các bệnh viện hiện nay. Từ nay đến năm 2030, ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái y tế số, xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung, phát triển hệ thống quản lý bệnh viện thông minh, đào tạo liên tục cho nhân viên y tế nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời đại mới.

Lê Phương - Lê Nga