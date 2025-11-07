Thoát vòng luẩn quẩn đau nửa đầu sau hơn 20 năm

TP HCMHơn hai thập kỷ chịu đựng những cơn đau nửa đầu migraine triền miên, người phụ nữ 50 tuổi được phẫu thuật giải ép thần kinh, thoát khỏi những mệt mỏi dai dẳng.

Những năm đầu, bà chỉ đau một đến hai lần mỗi tháng, sau đó cơn đau xuất hiện dày hơn - vài ngày lại tái phát, rồi chuyển sang đau hằng ngày, nhất là ban đêm. Mỗi khi thức giấc, đầu đau nhói dữ dội, khiến bà gần như không đêm nào ngủ trọn giấc. Bà đã đi khám ở nhiều bệnh viện, phòng mạch tư, uống cả thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, nhưng chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi lại tái phát.

Ngày 5/11, BS.CK2 Nguyễn Cao Viễn, Trưởng Đơn vị Vi phẫu Tạo hình, Phó Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu mãn tính của bệnh nhân là do tình trạng chèn ép thần kinh. Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, êkíp quyết định phẫu thuật giải ép thần kinh để khắc phục tình trạng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân dần lấy lại giấc ngủ, những cơn đau đầu giảm đi đáng kể, tinh thần và sinh hoạt cải thiện rõ rệt. "Tôi như được sống lại lần nữa, trước đây cứ nghĩ phải sống chung với cơn đau này đến hết đời", bà nói.

Theo bác sĩ Viễn, gần đây đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp đau nửa đầu, còn gọi đau đầu migraine, điều trị nội khoa lâu năm nhưng không khỏi. Phần lớn đều có tổn thương hoặc chèn ép dây thần kinh, gây nên cơn đau kéo dài.

"Phẫu thuật giải ép thần kinh chỉ phù hợp với các trường hợp đau nửa đầu có nguyên nhân chèn ép thần kinh được xác định rõ", bác sĩ phân tích.

Hiện kỹ thuật điều trị đau nửa đầu bằng phẫu thuật chưa phổ biến ở Việt Nam do yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa như thần kinh, ngoại, gây mê và phục hồi chức năng. Với những ca migraine không tìm ra yếu tố chèn ép, phương pháp này chưa được khuyến nghị.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Đau nửa đầu migraine là một trong những rối loạn thần kinh mạn tính phổ biến. Triệu chứng thường gồm đau dữ dội ở một bên đầu, kéo dài 4-72 giờ, kèm buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng và tiếng động. Cơn đau dễ khởi phát khi thay đổi thời tiết, mất ngủ hoặc căng thẳng kéo dài; thường nhói theo nhịp mạch, tăng nặng khi vận động, có thể lan xuống cổ hoặc quanh mắt, gây mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Với điều trị nội khoa, người bệnh được kiểm soát cơn đau cấp và dự phòng tái phát bằng thuốc phù hợp. Để giảm tần suất và mức độ cơn đau, người bệnh cần ngủ đủ giấc, không bỏ bữa, duy trì sinh hoạt điều độ, hạn chế caffeine, rượu bia, chất kích thích. Tập luyện nhẹ nhàng, thiền hoặc yoga giúp giảm căng thẳng và cải thiện tuần hoàn não.

Lê Phương