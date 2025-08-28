Thoát vị đĩa đệm

ảnh hưởng cơ thể thế nào?

Thoát vị đĩa đệm gây đau, yếu liệt cổ, lưng và các chi,

nếu chèn ép các dây thần kinh có thể dẫn đến rối loạn

tiêu hóa, đau tức ngực.

Vị trí và dấu hiệu