Xem tiếp

Cổ

Đau cổ vai gáy, có thể lan xuống
cánh tay, ngón tay và bàn tay.

Lưng

Đau khi cúi người, ho, hắt hơi, ngồi,
đứng hoặc nằm sấp quá lâu.
Đau giảm khi nghỉ ngơi, tăng khi
vận động.

Mông, đùi

Đau dọc theo dây thần kinh tọa,
tê bì, châm chích… mông, đùi.

Tim, phổi

Khó thở, thở nông, tức ngực,
đau khi hít sâu, ho hoặc cười, tăng
hoặc tụt huyết áp, tim đập nhanh,
hồi hộp, đau ngực.

Bụng

Táo bón, đầy hơi, khó tiêu,
rối loạn nhu động ruột.
Rối loạn chức năng cơ vòng,
đại tiện, tiểu tiện không tự chủ
ở vùng bụng dưới.

Tay, chân

Các chi tê yếu, hạn chế vận động,
không thể di chuyển liên tục, dị cảm
trên da, thậm chí mất cảm giác
và liệt hẳn.

Vị trí
và dấu hiệu

Điều trị

Phòng ngừa

Thoát vị đĩa đệm
ảnh hưởng cơ thể thế nào?

Thoát vị đĩa đệm gây đau, yếu liệt cổ, lưng và các chi,
nếu chèn ép các dây thần kinh có thể dẫn đến rối loạn
tiêu hóa, đau tức ngực.

Vị trí và dấu hiệu

Rê chuột vào các vị trí để tìm hiểu

Click vào các vị trí để tìm hiểu

Điều trị

Dùng thuốc

Vật lý trị liệu

Phẫu thuật nếu bệnh nặng

Phòng ngừa

Vận động
phù hợp

Duy trì cân nặng
lành mạnh

Ăn uống khoa học,
bổ sung dưỡng chất tốt
cho xương khớp

Không mang vác
quá nặng

Tránh thuốc lá,
chất kích thích

Hạn chế
sử dụng rượu bia

Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám ngay
khi có dấu hiệu bất thường

Nội dung được tư vấn bởi BS.CKI Đào Phạm Thái Sơn,
Đơn vị Phẫu thuật Cột sống, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Thiết kế: Ngân Hà - Sơn Bá

Nội dung được tư vấn bởi BS.CKI
Đào Phạm Thái Sơn,
Đơn vị Phẫu thuật Cột sống,
Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Thiết kế: Ngân Hà - Sơn Bá

 