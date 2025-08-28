Xem tiếp
Cổ
Đau cổ vai gáy, có thể lan xuống
cánh tay, ngón tay và bàn tay.
Lưng
Đau khi cúi người, ho, hắt hơi, ngồi,
đứng hoặc nằm sấp quá lâu.
Đau giảm khi nghỉ ngơi, tăng khi
vận động.
Mông, đùi
Đau dọc theo dây thần kinh tọa,
tê bì, châm chích… mông, đùi.
Tim, phổi
Khó thở, thở nông, tức ngực,
đau khi hít sâu, ho hoặc cười, tăng
hoặc tụt huyết áp, tim đập nhanh,
hồi hộp, đau ngực.
Bụng
Táo bón, đầy hơi, khó tiêu,
rối loạn nhu động ruột.
Rối loạn chức năng cơ vòng,
đại tiện, tiểu tiện không tự chủ
ở vùng bụng dưới.
Tay, chân
Các chi tê yếu, hạn chế vận động,
không thể di chuyển liên tục, dị cảm
trên da, thậm chí mất cảm giác
và liệt hẳn.
Thoát vị đĩa đệm
ảnh hưởng cơ thể thế nào?
Thoát vị đĩa đệm gây đau, yếu liệt cổ, lưng và các chi,
nếu chèn ép các dây thần kinh có thể dẫn đến rối loạn
tiêu hóa, đau tức ngực.
Vị trí và dấu hiệu
Điều trị
Dùng thuốc
Vật lý trị liệu
Phẫu thuật nếu bệnh nặng
Phòng ngừa
Vận động
phù hợp
Duy trì cân nặng
lành mạnh
Ăn uống khoa học,
bổ sung dưỡng chất tốt
cho xương khớp
Không mang vác
quá nặng
Tránh thuốc lá,
chất kích thích
Hạn chế
sử dụng rượu bia
Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám ngay
khi có dấu hiệu bất thường