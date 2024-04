Thoát truy tố vì mắc hội chứng tự sinh cồn

BỉNgười đàn ông 40 tuổi được miễn tố về hành vi lái xe khi say rượu vì bác sĩ xác nhận cơ thể anh ta mắc hội chứng "lên men tự động".

Luật sư Anse Ghesquiere ngày 22/4 cho hay tòa án cảnh sát thành phố Bruges đã tuyên trắng án cho thân chủ của cô sau khi thẩm phán xác định anh không có triệu chứng say rượu mà chỉ mắc hội chứng "lên men tự động" (ABS), tình trạng cực kỳ hiếm gặp khi cơ thể tự sản xuất rượu do nồng độ ethanol trong máu cao.

Ba bác sĩ độc lập xác nhận anh này mắc chứng ABS. Trùng hợp là thân chủ của Ghesquiere cũng làm việc trong nhà máy bia, theo nữ luật sư. Trên thế giới chỉ có 20 người mắc bệnh này.

Người đàn ông này đã bị cảnh sát kiểm tra vào tháng 4/2022 và có kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,91 mg/1 lít khí thở. Một tháng sau đó, anh lại bị kiểm tra và phát hiện nồng độ cồn là 0,71 mg.

Bỉ quy định nồng độ cồn cho phép là 0,22 mg/1 lít khí thở, tương ứng với nồng độ cồn trong máu là 0,5 gram/lít. Vào năm 2019, người đàn ông từng bị phạt tiền và treo giấy phép lái xe dù khẳng định mình không uống rượu.

Cảnh sát Bỉ kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh: Belga

Người đàn ông đã không biết về hội chứng của mình trước khi có các kết quả kiểm tra gần đây. Anh đang theo chế độ ăn ít carbohydrate để tránh cho dạ dày sản xuất nhiều cồn hơn.

Lisa Florin, nhà y sinh học lâm sàng tại bệnh viện AZ Sint-Lucas, cho hay người mắc chứng ABS tự sản sinh cồn giống như trong đồ uống có cồn nhưng ít bị tác động hơn. Đây không phải chứng bệnh bẩm sinh mà bệnh có thể phát triển khi người mắc bệnh đường ruột. Bệnh nhân có thể biểu hiện các triệu chứng như ngộ độc rượu gồm nói ngọng, đi đứng không vững, mất chức năng vận động, chóng mặt và ợ hơi.

ABS có thể khiến người ta bị phạt nếu bị kiểm tra thổi nồng độ cồn. Hội chứng này được ghi nhận lần đầu vào những năm 1970 ở Nhật Bản, nguyên nhân do nồng độ men ở dạ dày cao bất thường. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa phát hiện lý do nấm men phát triển trong ruột người. Một phụ nữ ở ngoại ô New York năm 2015 cũng được trắng án tội lái xe khi say rượu sau khi được chẩn đoán mắc ABS.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)