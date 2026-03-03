Thoát tắc đường nhờ tấm biển 'đang đi cầu hôn'

Trung QuốcDán tấm biển xin nhường đường để đi cầu hôn lên xe, chàng trai 26 tuổi đã vượt qua hành trình tắc nghẽn 12 tiếng để đến Quý Châu gặp bạn gái.

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), để kịp về quê người yêu giữa bối cảnh giao thông "đóng băng" vì tắc đường trầm trọng dịp năm mới, anh Tan quê Giang Tây đã dán một tấm biểu ngữ lên kính ôtô, nội dung: "Xin nhường đường cho tôi đi trước. Tôi đang đến Quý Châu để cầu hôn người yêu của đời mình".

Đọc được dòng chữ trên xe Tan, nhiều tài xế đã chủ động lách xe sang hai bên để nhường lối. Thậm chí, khi dòng xe bị kẹt cứng hoàn toàn, các tài xế còn xuống xe, bắt tay và gửi lời chúc Tan thượng lộ bình an.

Nhờ sự tiếp sức của những người xa lạ, Tan đã hoàn thành hành trình 12 tiếng rưỡi. Khi anh xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà, bạn gái đã vỡ òa xúc động và gật đầu nhận lời cầu hôn. Ngày 26/2, cặp đôi cùng lái xe trở về Giang Tây để chuẩn bị cho tổ ấm mới.

Tan bên chiếc xe đi cầu hôn bạn gái. Ảnh: Douyin

Tan hiện kinh doanh tại tỉnh Phúc Kiến. Anh và bạn gái quen nhau từ thời đại học, đến nay đã gắn bó bốn năm. Khi người yêu về quê Quý Châu đón Tết, Tan quyết định tự lái xe vượt chặng đường hơn 1.000 km mang đến cho cô sự bất ngờ. Trước chuyến đi, anh nảy ra ý tưởng dán thông báo lên kính xe. "Không chỉ muốn di chuyển thuận lợi hơn, tôi còn muốn cả thế giới biết tôi sẽ kết hôn với người mình yêu thương", chàng trai 26 tuổi chia sẻ.

Câu chuyện thu hút hơn hai triệu lượt xem trên mạng xã hội với nhiều bình luận ấm lòng. "Chúc mừng anh! Nhưng hãy nhớ đừng làm cô ấy thất vọng, nếu không anh sẽ nợ ân tình của tất cả những tài xế đã nhường đường hôm đó đấy", một người dùng bình luận. Một ý kiến khác nhận định: "Lái xe ngàn dặm xuyên qua cảnh tắc đường chính là minh chứng thuần khiết nhất cho một tình yêu chân thành".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh đợt cao điểm du lịch Tết tại Trung Quốc đạt ngưỡng kỷ lục với khoảng 9,5 tỷ lượt hành khách. Việc có tới 80% người dân lựa chọn tự lái xe khiến lưu lượng trên các đường cao tốc có lúc đạt 71 triệu lượt mỗi ngày, dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng khắp nơi.

Nhật Minh (Theo cqnews, SCMP)