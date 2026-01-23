Thoát suy thận sau 7 năm mắc bệnh

TP HCMBất ngờ phát hiện suy thận khi mới 34 tuổi, anh Nguyễn Hạnh Phúc trải qua 7 năm điều trị, từng nghỉ việc chạy thận duy trì sự sống trước khi được ghép thận để trở lại cuộc sống bình thường.

Hội ngộ các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 chiều 23/1, anh Phúc, 42 tuổi, đi lại nhanh nhẹn, thần sắc tươi tỉnh. Chưa đầy một tháng trước, anh vừa trải qua ca đại phẫu ghép thận và là bệnh nhân thứ 100 được thực hiện kỹ thuật này tại bệnh viện.

"Cơ thể tôi đã hồi phục đến 99%, cảm giác khỏe mạnh trở lại như người bình thường", anh nói. Đây là "kỳ tích" đối với anh và gia đình sau hành trình 7 năm đằng đẵng chiến đấu với bệnh tật.

Biến cố ập đến vào tháng 3/2018. Khi đang là kế toán tại một doanh nghiệp, anh đi khám sức khỏe định kỳ và sững sờ nhận kết quả suy thận mạn giai đoạn 3. Trước đó, người đàn ông 34 tuổi này không có biểu hiện rõ rệt ngoài việc ăn uống kém ngon và hay mệt mỏi. Nguyên nhân được xác định do thận teo nhỏ bẩm sinh khiến chức năng suy giảm âm thầm.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 trong ca mổ ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Anh đến nhiều bệnh viện lớn để tìm phương án điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định đây là suy thận mạn, chưa có thuốc điều trị khỏi, chỉ có thể theo dõi và dùng thuốc để làm chậm tiến triển bệnh. Trong nhiều năm, anh tái khám mỗi tháng một lần, cố gắng duy trì sinh hoạt và công việc. Đến tháng 6/2022, bệnh tiến triển sang giai đoạn 5 (giai đoạn cuối), buộc phải lọc máu 3 lần mỗi tuần tại Bệnh viện Vũng Tàu để duy trì sự sống.

Cuộc sống của người đàn ông trụ cột gia đình, đang có hai con nhỏ, đảo lộn hoàn toàn. Anh buộc phải xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo. Cuộc sống xoay quanh bệnh viện, máy lọc máu và những lo âu kéo dài khiến tinh thần anh nhiều lúc rơi vào bế tắc.

"Suốt ngày tôi chỉ đi lọc máu, cứ lọc xong thì khỏe được một ngày, hôm sau lại mệt, nếu không vì gia đình có lẽ tôi đã buông xuôi", anh Phúc kể về những ngày tháng khó khăn.

Nuôi hy vọng tìm cơ hội ghép thận, tháng 4/2025, anh tìm đến Bệnh viện Quân y 175. May mắn mỉm cười khi người em họ của anh đồng ý hiến thận và có các chỉ số tương thích. Quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng do anh phải điều trị thêm một số bệnh lý kèm theo. Đến ngày 29/12/2025, ca ghép thận diễn ra thành công.

Sau 15 ngày được chăm sóc đặc biệt, anh Phúc xuất viện, tuân thủ uống thuốc chống thải ghép và tái khám định kỳ. Anh dự định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tháng rồi sẽ đi làm lại để đỡ đần vợ con. "Em họ thương hoàn cảnh nên tự nguyện hiến thận, đó là ân nhân của cuộc đời tôi", anh nói.

Anh Nguyễn Hạnh Phúc (áo sơ mi) nhận giấy ra viện ca ghép thận thứ 100 tại Bệnh viện Quân y 175, chiều 23/1. Ảnh: Thế Lân

Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết trường hợp của anh Phúc đánh dấu cột mốc 100 ca ghép thận thành công tại bệnh viện, sau hai năm triển khai kỹ thuật với sự chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông ví quy trình ghép thận như một "trận đánh hiệp đồng quân binh chủng", đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa từ sàng lọc, phẫu thuật đến hồi sức sau ghép. Đến nay, bệnh viện đã làm chủ quy trình lấy - ghép thận từ người hiến sống và chết não, xử lý được cả những ca có giải phẫu phức tạp hoặc từng ghép thất bại ở nơi khác.

Qua trường hợp của anh Phúc, các bác sĩ cảnh báo về tình trạng suy thận ở người trẻ. Đây là căn bệnh tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường và cần duy trì khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Lê Phương