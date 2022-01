Trung QuốcMột công nhân ở thành phố Thai Châu may mắn thoát nạn khi thang máy rơi tự do ngay lúc anh vừa bước ra khỏi cửa.

Nam công nhân hôm 8/1 đẩy chiếc xe chở hàng vào bên trong thang máy tại nơi làm việc ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi điều chỉnh xe chở hàng vào đúng vị trí, anh này bước ra bên ngoài.

Đúng lúc anh vừa bước ra, thang máy rơi tự do, lao thẳng xuống bên dưới. Người công nhân hoảng hốt vội chạy xa khỏi cửa thang, gọi một vài người tới xem.

Thoát nạn ngay lúc thang máy rơi Thang máy rơi tự do ngay lúc người công nhân bước ra ngoài hôm 8/1. Video: Daily Mail.

Giới chức địa phương sau đó cấm sử dụng thang máy này và đang điều tra sự việc. Không người nào bị thương khi thang rơi.

Năm 2019, một bé trai 19 tháng tuổi ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, may mắn thoát chết khi bị mắc kẹt ở cửa khi thang máy bị lỗi. Năm 2017, một công nhân ở Thâm Quyến bị thương khi thang máy rơi tự do từ tầng 5 của một tòa nhà.

Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)