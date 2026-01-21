Thoát khủng hoảng trung niên bằng thể thao

Ấn ĐộHai tháng nay, Rajesh Kumar, 42 tuổi, một giám đốc tài chính ở Mumbai bỏ ôtô và chuyển sang chiếc xe đạp đường trường.

"Tôi không cần xe sang để chứng tỏ điều gì nữa", anh nói. Với Rajesh, việc đạp xe liên tục bốn giờ mới là cách thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân.

Vợ anh, Priya Menon cũng bỏ những buổi trà chiều nhàn rỗi để tham gia các lớp yoga và CrossFit. Mục tiêu của cô không chỉ là tránh đau lưng, mỏi gối mà còn để đủ sức đu xà và nâng tạ 50 kg - điều chưa từng nghĩ tới thời trẻ.

Tập luyện cường độ cao đang trở thành phương thuốc phổ biến giải tỏa khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis) tại Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới. Đây là giai đoạn người 40-50 tuổi thường cảm thấy chững lại trong sự nghiệp, lo âu về sự già nua của cơ thể, sụt giảm sức khỏe và ngoại hình. Thay vì tìm cách khẳng định bản thân bằng tài sản vật chất, họ chọn đổ mồ hôi để lấy lại sự tự tin.

Tại các thành phố lớn như Mumbai, Delhi hay Bengaluru, tỷ lệ người trung niên tập luyện tăng vọt. Các phòng gym cao cấp ghi nhận lượng thành viên 35-50 tuổi tăng 40% trong 5 năm qua. Tại các giải marathon, 60% vận động viên thuộc nhóm trung niên. Các lớp functional training, HIIT và power yoga luôn kín chỗ vào sáng sớm và tối muộn, thời gian tập phổ biến của người đi làm.

Một huấn luyện viên ở Bengaluru cho biết học viên 48 tuổi của ông - người từng hút 20 điếu thuốc mỗi ngày - nay đang luyện tập cho giải chạy siêu bền (Ultra Marathon) 100 km.

Các vận động viên tham dự giải Mumbai Marathon, năm 2024. Ảnh: India Times

Theo tiến sĩ Anjali Sharma, nhà tâm lý học lâm sàng tại Delhi, kết quả tập luyện hữu hình giúp người trung niên cảm thấy ổn định trong giai đoạn nhiều biến động. "Khi công việc hay hôn nhân vượt khỏi tầm kiểm soát, thì sức khỏe, cơ bắp và thành tích chạy bộ là những thứ cụ thể họ có thể đo lường và làm chủ", bà nhận định.

Khảo sát MIDUS của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng chỉ ra rằng, trong khi 10-20% người trung niên rơi vào cảm giác mất phương hướng và lo âu, nhóm duy trì hoạt động thể chất có thể giảm tới 50% các triệu chứng tiêu cực nhờ hormone endorphin và cảm giác đạt thành tựu.

Sarah Williams, 44 tuổi, sống tại London là một ví dụ điển hình. Sau khi ly hôn và một mình nuôi hai con, cô rơi vào guồng quay mệt mỏi: đưa con đi học, làm việc ngân hàng, nấu ăn và ngủ. Nhìn vào gương, cô chỉ thấy một người phụ nữ tóc bạc, mắt thâm quầng và bụng mỡ. "Liệu mình đã hết cơ hội để được yêu thương?", cô tự hỏi.

Bước ngoặt đến khi Sarah đăng ký một lớp yoga nóng. Lần đầu tiên sau 15 năm, cô đổ mồ hôi vì chính mình. "Cảm giác đó cho tôi thấy cơ thể mình vẫn còn mạnh mẽ", cô nói.

Từ yoga, Sarah chuyển sang học đu xà và chạy địa hình. Sau hai năm, người phụ nữ văn phòng này đã hoàn thành cuộc đua 100 km tại sa mạc Sahara dưới cái nóng 50 độ C và chinh phục Comrades Marathon 89 km ở Nam Phi.

"Khủng hoảng trung niên không còn là dấu hiệu của sự mất mát mà là cơ hội để bắt đầu lại. Thể thao giúp tôi tìm lại chính mình", Sarah chia sẻ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đưa ra cảnh báo về mặt trái của hiện tượng này. Các bác sĩ tim mạch tại Hyderabad (Ấn Độ) ghi nhận tỷ lệ chấn thương như rách cơ, viêm gân Achilles, thậm chí đột quỵ gia tăng ở nhóm tuổi này do tập luyện quá sức mà không kiểm tra y tế. Lời khuyên được đưa ra là thể trạng tuổi 45 không thể phục hồi nhanh như tuổi 25, do đó việc tìm lại bản thân cần đi kèm với sự lắng nghe cơ thể.

Ngọc Ngân (Theo The Hindu)