Thoát hẹp niệu đạo nhờ ghép niêm mạc miệng

TP HCMBệnh nhân nam 29 tuổi đột nhiên tiểu khó và sưng đau tinh hoàn trái, sốt nhẹ do hẹp niệu đạo đoạn dài, được bác sĩ phẫu thuật tạo hình bằng ghép niêm mạc miệng.

Ngày 15/8, ThS.BS Võ Duy Tâm, Khoa Ngoại Niệu, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết bệnh nhân được điều trị kháng sinh trong 7 ngày, tinh hoàn trái giảm sưng đau, song vẫn đi tiểu khó, tiểu phải rặn và cảm giác không hết nước tiểu. Anh có tiền sử từng phẫu thuật chấn thương ngực do dao đâm, không đặt được sonde niệu đạo nên phải mở bàng quang ra da cách 3 năm.

Bác sĩ cho thực hiện các cận lâm sàng, xác định hẹp niệu đạo đoạn dài khoảng 4-5 cm, cần phẫu thuật tạo hình. BS.CK2 Phan Liên Khương và bác sĩ Tâm cùng êkíp đã lấy mảnh niêm mạc ở má, ghép vào niệu đạo. Sau ba tuần, bệnh nhân đi tiểu tốt, thông thoáng, tia nước tiểu mạnh.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hẹp niệu đạo là bệnh lý phức tạp và thách thức trong điều trị. Việc lựa chọn phương án điều trị phụ thuộc vào vị trí, chiều dài đoạn hẹp. Với trường hợp hẹp đoạn dài không thể phẫu thuật cắt nối tận-tận, phương pháp tạo hình bằng mảnh ghép tự thân có nhiều ưu điểm.

Phẫu thuật tạo hình niệu đạo bằng ghép niêm mạc miệng cho kết quả tốt với tỷ lệ thành công 82-89% theo y văn. Kỹ thuật này có nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế và chăm sóc hậu phẫu kỹ lưỡng để tránh biến chứng.

Theo bác sĩ Tâm, hẹp niệu đạo có nhiều nguyên nhân khác nhau từ bẩm sinh, tự miễn cho đến mắc phải như chấn thương, viêm niệu đạo hay can thiệp y tế. Hậu quả chung là tiểu khó và các rối loạn đi tiểu khác. Riêng bệnh nhân này có thể bị hẹp bẩm sinh hoặc do tổn thương niệu đạo lâu ngày, có tiền sử viêm niệu đạo và nhiễm trùng.

Bác sĩ khuyên không được chủ quan với các biểu hiện tiểu khó vì chúng có thể dẫn đến mất hoàn toàn chức năng bàng quang, ảnh hưởng hoạt động đường tiết niệu và tiềm ẩn nguy cơ suy thận. Cần đi khám để kiểm tra, tầm soát hẹp niệu đạo khi có rối loạn đi tiểu, đặc biệt các biểu hiện bế tắc đường tiểu như tiểu khó phải rặn, tiểu lâu, tia nước tiểu yếu nhỏ và tiểu không hết nước tiểu.

Đặc biệt lưu ý khi có các yếu tố nguy cơ như tiền sử viêm niệu đạo, chấn thương cơ quan sinh dục, từng can thiệp y tế như phẫu thuật nội soi đường tiết niệu hay đặt sonde niệu đạo.

Lê Phương