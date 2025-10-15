Thoát 'cửa tử' khi thuyên tắc phổi cấp sau cơn đột quỵ

TP HCMNgười đàn ông 58 tuổi từ Campuchia nhập viện vì liệt nửa người do đột quỵ xuất huyết não, sau đó rơi vào thuyên tắc phổi cấp, nguy kịch tính mạng.

Bệnh nhân tăng huyết áp lâu năm nhưng không dùng thuốc kiểm soát thường xuyên, bị đột quỵ liệt nửa người, nằm bất động tại nhà 2-3 ngày. Người nhà đưa đến Bệnh viện Quốc tế City, ông đột ngột khó thở, đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, nhanh chóng suy hô hấp cấp và sốc tim, phải đặt nội khí quản cấp cứu.

Ngày 15/10, BS.CK1 Lê Văn Tuyến, Khoa Tim mạch - Can thiệp mạch máu, cho biết người bệnh bị thuyên tắc phổi cấp nặng do nhiều cục máu đông hình thành ở chi dưới trong thời gian nằm bất động, di chuyển lên động mạch phổi gây tắc nghẽn gần như toàn bộ dòng máu lên hai nhánh động mạch phổi.

Theo bác sĩ Tuyến, đây là tình huống y khoa cực kỳ nghiêm trọng và khó xử trí, bởi bệnh nhân vừa bị xuất huyết não với khối máu tụ lớn nên không thể dùng thuốc tiêu sợi huyết hay thuốc chống đông - các phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho thuyên tắc phổi cấp - do nguy cơ chảy máu não nặng thêm. Trong khi đó, thuyên tắc phổi cấp có thể gây ngừng tim và tử vong tức thì nếu không được tái thông mạch máu kịp thời.

Trước tình huống sinh tử, các bác sĩ nhiều chuyên khoa hội chẩn khẩn trong đêm, thống nhất can thiệp hút huyết khối qua hệ thống DSA và đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. Đây là lựa chọn tối ưu duy nhất giúp cứu sống bệnh nhân mà vẫn kiểm soát được nguy cơ tái xuất huyết não. Ống thông chuyên dụng được đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi, phát hiện nhiều cục máu đông lớn gây tắc nghẽn nhánh chính động mạch phổi phải. Êkíp tiến hành hút và lấy bỏ toàn bộ huyết khối, khôi phục lưu thông máu về phổi.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau can thiệp, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tim phổi hoạt động ổn định trở lại. Sau 3 ngày, ông rút được nội khí quản, tự thở và vận động nhẹ nhàng, tiến triển tốt cả về thần kinh lẫn hô hấp - một kết quả được đánh giá là ngoạn mục đối với tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Bác sĩ Tuyến khuyến cáo, xuất huyết não và thuyên tắc phổi đều là những tình trạng cấp cứu nguy hiểm, thường gặp ở người bị tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc nằm bất động lâu ngày. Việc không kiểm soát huyết áp hay tự ý ngưng thuốc điều trị làm tăng nguy cơ đột quỵ và hình thành huyết khối. Người bệnh cần tái khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân, khó thở hoặc đau ngực đột ngột.

Lê Phương