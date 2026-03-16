Thoát cơn đau tim, cụ ông 77 tuổi đi xe máy vòng quanh thế giới

Sau cơn nhồi máu cơ tim, Steven Barnett, 77 tuổi, không chọn nghỉ ngơi mà quyết tâm lên đường chinh phục thế giới bằng xe máy.

Với niềm đam mê xê dịch từ nhỏ, Steven Barnett, Los Angeles, Mỹ, đã dành hơn 50 năm để rong ruổi qua gần 80 quốc gia. Giờ đây, ở tuổi 77, ông chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu lớn nhất cuộc đời với hành trình lái xe dự kiến dài một năm, đi qua 27 quốc gia, tổng quãng đường khoảng 80.000 km.

Barnett là giáo sư đại học đã nghỉ hưu, chuyển từ Mỹ sang định cư tại Panama cách đây 20 năm. Cuộc sống tuổi già không làm vơi đi khao khát tự do trên những cung đường. Bước ngoặt cuộc đời ông xảy ra vào năm ngoái khi một cơn đau tim bất ngờ ập đến, khiến ông phải phẫu thuật đặt stent. Thay vì nằm một chỗ dưỡng bệnh, biến cố này thôi thúc ông thực hiện "chuyến đi để đời" ngay lập tức. Với Barnett, đối mặt với lằn ranh sinh tử là minh chứng rõ nhất cho việc thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

"Bạn sẽ không bao giờ chuẩn bị sẵn sàng 100%, nhưng đó không phải là lý do để trì hoãn", ông nói.

Steven Barnett tại Vịnh Lapataia, nằm trong Vườn quốc gia Tierra del Fuego thuộc Argentina.

Quyết tâm của Barnett càng được củng cố khi ông đọc bài báo về Bridget McCutchen, người phụ nữ trẻ nhất thế giới một mình lái xe máy vòng quanh địa cầu. Sau cuộc gặp với McCutchen tại Panama vào cuối năm 2022 để tìm hiểu thực tế, Barnett nảy ra ý định: "Nếu cô ấy làm được ở tuổi trẻ nhất, tại sao tôi không thể thực hiện với tư cách người già nhất?".

Ngay sau đó, ông đã liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Tổ chức xác nhận danh hiệu cho người cao tuổi nhất thế giới lái xe xuyên lục địa vẫn bỏ trống, Barnett lập tức nộp đơn và được chấp thuận. Ông tin rằng việc hoàn thành hành trình ở tuổi 78 hoặc 79 sẽ là một cột mốc lịch sử.

Theo kế hoạch, Barnett bay đến Madrid, Tây Ban Nha, vào tháng 3 để bắt đầu chặng đường. Lộ trình của ông kéo dài từ châu Âu qua Pháp, Ý, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Thách thức nằm ở khu vực Trung Á, Barnett sẽ băng qua Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan để tiến vào Trung Quốc. Sau đó, ông chạy dọc Đông Nam Á qua Lào, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Chặng tiếp theo, ông vận chuyển xe sang Australia để xuyên qua lục địa này trước khi tới Nam Mỹ, đi qua Chile, Peru, Ecuador, Colombia và kết thúc tại Panama.

Để chuẩn bị, Barnett mua một chiếc Suzuki DR650 mới vào tháng 10 năm ngoái. Ông dành nhiều tháng tự tay nâng cấp chiếc xe, lắp bình xăng dung tích lớn và thay hệ thống treo cứng cáp hơn để thích nghi với các loại địa hình từ sa mạc đến đồi núi.

Barnett chạy motor ở châu Âu.

Quy định của Guinness rất khắt khe. Barnett phải dùng duy nhất một chiếc xe máy xuyên suốt hành trình và ghi chép minh bạch mọi chặng đường. Ông chỉ được dùng phương tiện khác ở những đoạn không thể di chuyển bằng đường bộ.

Dù đã qua kiểm tra tim mạch kỹ lưỡng, Barnett cho hay tuổi tác buộc ông phải thay đổi kế hoạch di chuyển. Ông không còn đặt mình vào những tình huống quá mạo hiểm như thời trẻ.

"Tôi phải cẩn thận hơn rất nhiều, không thể tự nhấc một chiếc xe phân khối lớn nếu chẳng may bị đổ như khi còn 50 tuổi", ông nói. Thay vì đi vào những cung đường mòn hẻo lánh, ông ưu tiên lộ trình qua khu vực đông dân cư để đảm bảo có sự trợ giúp kịp thời nếu gặp sự cố.

Barnett không chọn cắm trại bụi mà nghỉ tại khách sạn hoặc homestay. Là giáo sư hưu trí, ông không gặp áp lực về tài chính hay thời gian, điều ông coi là ưu thế của tuổi già. Hành trang của ông tối giản, mang theo hai vật dụng đặc biệt là chú gấu bông Rocky và cây đàn mandolin. Chú gấu bông giúp ông bắt chuyện với người bản địa, còn cây đàn dùng để giao lưu văn hóa tại mỗi điểm dừng chân.

Để chứng minh sức khỏe đã hoàn toàn ổn định sau phẫu thuật, Barnett đã thực hiện một "bài kiểm tra" thực tế ngay tại Đông Nam Á. Hai tháng sau khi đặt stent tim, ông đã lên đường thực hiện chuyến đi kéo dài ba tháng tại Việt Nam. Ông một mình lái xe qua vịnh Hạ Long và chinh phục những cung đường đèo dốc dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Ông coi chuyến đi là "phép thử đánh giá giới hạn bản thân" trước khi chính thức bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Barnett trong chuyến du lịch Việt Nam năm ngoái.

Khi bác sĩ tim mạch lo ngại về cường độ vận động, Barnett vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên định. Sát cánh cùng Barnett trong mọi kế hoạch cuộc đời là bà Karen, người vợ gắn bó suốt 43 năm. Niềm tin của bà đặt vào khả năng phục hồi của chồng sau phẫu thuật.

Bên cạnh mục tiêu chinh phục kỷ lục Guinness, Barnett cho rằng sức hấp dẫn của chuyến đi không chỉ là những kỷ lục mà là những kết nối bất ngờ dọc đường. Ông nhớ kỷ niệm những chuyến đi cũ như lần kết bạn với một tay lái tại Brazil dù cả hai không chung ngôn ngữ, hay lần được một gia đình tại Lào mời dùng cơm khi đang trên đường đi xem thác nước vào năm ngoái.

"Mỗi chuyến đi như một chuyến tàu lượn cảm xúc, có những ngày rất tuyệt vời, nhưng cũng có lúc tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây", Barnett nói.

Những phản hồi từ cộng đồng trên mạng xã hội đã tiếp thêm sức mạnh cho ông. Nhiều người lạ mặt nhắn tin cảm ơn Barnett vì đã chứng minh tuổi già không đồng nghĩa với dừng lại.

"Việc tiếp thêm động lực cho người khác khiến hành trình của tôi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều", ông khẳng định trước ngày khởi hành.

Mai Phương (Theo CNN)