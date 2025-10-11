Thoát chết trong gang tấc nhờ laptop đỡ đạn

BrazilDoanh nhân nghe thấy tiếng súng, cho rằng kẻ tấn công bắn trượt, vài giờ sau mở laptop ra mới thấy viên đạn găm trong đó.

Một doanh nhân Trung Quốc đã thoát khỏi vụ cướp súng ở Brazil và phát hiện một viên đạn găm vào máy tính xách tay của mình vài giờ sau đó tại sân bay, SCMP đưa tin hôm 9/10.

Người đàn ông họ Liu đang đi công tác ở São Paulo, Brazil. Ngày 1/10, khi xong việc, ông gọi taxi đến khách sạn năm sao của mình để kịp chuyến bay trở về Trung Quốc.

Liu cho biết anh muốn hít thở không khí trong lành nên không đợi bên trong khách sạn mà đi bộ đến một trạm xăng cách khách sạn khoảng 100 mét. Lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ đen bước ra khỏi xe và lao về phía ông với khẩu súng trên tay.

Liu cho biết phản ứng đầu tiên của ông là bỏ chạy nên đã lấy chiếc túi đựng hộ chiếu, ví, máy tính xách tay làm việc và hồ sơ. Ông ta ngoái lại nhìn trong lúc chạy và thấy người đàn ông đó bắn mình 2 phát nhưng không thấy viên nào trúng vào người mình, nghĩ tên tội phạm đã bắn trượt.

Sau đó, khi đi qua cửa kiểm tra an ninh của sân bay, ông mới nhận thấy một viên đạn găm vào máy tính xách tay của mình. Chỉ đến lúc đó ông mới nhận ra tên cướp thực sự đang trúng ông và suýt làm ông bị thương nghiêm trọng nếu không có chiếc máy tính xách tay và giá đỡ điện thoại bằng sắt gắn vào để chặn viên đạn.

Ông Liu cho biết iPad, ổ cứng và quà tặng cho gia đình đều đã bị cướp cùng với chiếc vali, và ông trở về nhà với một chiếc túi có một lỗ đạn trên đó.

Ông cho biết, cảnh sát São Paulonói với ông rằng cướp súng không phải là chuyện hiếm ở Brazil và hy vọng tìm lại được đồ bị mất của ông là rất mong manh.

Song điều đó đã không còn quan trong, hiện ông Liu chia sẻ, nhận ra mình may mắn đến nhường nào. Ông cũng đưa ra một số lời nhắc nhở về an toàn cho khách du lịch ở Brazil, chẳng hạn như không đi lang thang bên ngoài, không mặc quần áo nổi bật hoặc mang theo vali, và quan trọng nhất là hãy để lại toàn bộ đồ đạc khi nhìn thấy một tên cướp có súng.

Nhiều người chúc mừng doanh nhân này, đồng thời tò mò hỏi nhãn hiệu chiếc laptop ông đang dùng.

Dữ liệu từ thành phố São Paulo đã ghi nhận 237 vụ giết người cố ý bằng súng ngắn vào năm 2023 và tiểu bang đã tịch thu 12.000 vũ khí từ tội phạm trong 5 năm lại đây. Các loại tội phạm phổ biến cần lưu ý bao gồm giật điện thoại, "arrastões" (cướp hàng loạt), và "bắt cóc chớp nhoáng"- kiểu tội phạm chào mời đi nhờ xe rồi ép nạn nhân đến máy ATM để rút tiền.

Hải Thư