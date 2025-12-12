Thoát chết sau nhiễm độc tố mạnh gấp 275 lần xyanua

Quảng NinhBệnh nhân 32 tuổi nhập viện khi suy giảm ý thức nặng, suýt ngừng tim do nhiễm độc tố tetrodotoxin từ cá nóc, loại chất độc thần kinh mạnh gấp 275 lần xyanua.

Ngày 12/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn cho biết khoảng 4 giờ sau bữa ăn có món cá nóc, người đàn ông nôn nhiều, mệt lả rồi nhanh chóng lơ mơ, mất phản xạ đáp ứng. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân chỉ đạt 5 điểm trên thang Glasgow, mức độ hôn mê rất sâu, đối mặt nguy cơ ngừng thở và ngưng tim bất cứ lúc nào. Các bác sĩ xác định đây là biểu hiện điển hình của ngộ độc tetrodotoxin, và các kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận điều này.

Êkíp trực lập tức đặt nội khí quản, rửa dạ dày, cho bệnh nhân dùng thuốc an thần, thở máy, đồng thời truyền dịch để kiểm soát chức năng hô hấp và tuần hoàn. Nhờ cấp cứu kịp thời, người bệnh qua nguy kịch, hiện tỉnh táo, tự thở sau khi rút ống nội khí quản và ăn uống bình thường trở lại.

Tetrodotoxin trong cá nóc là một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Giới chuyên môn đánh giá độc lực của chất này gấp 275 lần xyanua và không bị phân hủy ở nhiệt độ cao khi đun nấu. Chỉ cần hấp thụ 0,5 mg, một người trưởng thành có thể tử vong.

Chất độc này khi xâm nhập cơ thể sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Nạn nhân ban đầu thường tê bì quanh môi, lưỡi, mặt, sau đó tê liệt toàn thân. Các diễn tiến nặng hơn bao gồm loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê và tử vong nhanh chóng do liệt cơ hô hấp.

Hiện y học thế giới chưa tìm ra thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Cơ hội sống sót của nạn nhân phụ thuộc hoàn toàn vào việc phát hiện sớm và các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn tại cơ sở y tế.

Ngoài cá nóc, các bác sĩ cảnh báo độc tố này còn tồn tại trong bạch tuộc vòng xanh, con so và một số loài ốc biển. Người dân cần thận trọng, tuyệt đối không đánh bắt, chế biến hoặc tiêu thụ các loài sinh vật này để tránh rủi ro tính mạng.

