Thoát chết sau khi bị ném xuống giếng

Trung QuốcNữ tài xế Vu Tiểu Linh vừa dừng xe ở nơi hoang vắng bỗng thấy cổ bị siết chặt từ phía sau.

Tối 24/11/2012, tiếng động cơ quen thuộc của chiếc taxi do Linh điều khiển không còn vang lên trước cửa nhà. Chờ tới sáng hôm sau chưa thấy vợ về cũng không liên lạc được, chồng Linh tên Lý Cường, 30 tuổi, vội trình báo công an huyện Ninh Đông, tỉnh Ninh Hạ.

Theo quy định, bình thường cảnh sát chỉ tiếp nhận các vụ mất tích đủ 24 tiếng trở lên. Nhưng sau khi tìm hiểu thông tin, cảnh sát lập tức tiếp nhận vụ án và cử lực lượng tìm kiếm.

Vu Tiểu Linh 26 tuổi, mới lấy chồng được hai năm, có một con nhỏ hơn một tuổi. Bình thường Linh đi làm nhưng buổi trưa vẫn về nhà ăn cơm và chăm con, không bao giờ về khuya, càng không thể có chuyện đi cả đêm không về. Hai vợ chồng rất hòa thuận, không có mâu thuẫn. Công việc của Linh là lái xe chở khách chui (taxi dù).

Bình thường những vụ mất tích như thế này sẽ có hai khả năng, hoặc người mất tích chủ động bỏ nhà đi, hoặc là đã gặp chuyện bất trắc. Trong vụ này, cảnh sát nghiêng nhiều về khả năng thứ hai.

Do không có địa điểm mất tích cụ thể, cảnh sát cùng người thân của Linh lấy vị trí nhà và vị trí chị thường bắt khách làm trung tâm, phạm vi tìm kiếm ban đầu từ một km cuối cùng mở rộng lên đến 10 km.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được chiếc xe 5 chỗ của Linh trong mỏ than bỏ hoang cách nhà gần 10 km. Dưới đất xung quanh xe có vết chân của hai người, đồng thời có vết kéo lê từ phía cửa ghế lái vòng qua mũi xe chéo về phía trước bên phải. Lần theo phương hướng này, cảnh sát phát hiện cách đó vài chục mét có chiếc giếng cạn. Khi gọi vọng xuống giếng, cảnh sát thấy bên dưới có tiếng kêu yếu ớt.

Hiện trường tìm thấy xe của Linh. Ảnh: CCTV.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa người bị nạn lên. Dù có trang bị đèn cường quang, đội giải cứu chỉ sử dụng đèn pin thông thường vì người bị hại đã ở dưới giếng sâu gần 50 tiếng đồng hồ, đột nhiên gặp ánh sáng mạng rất có thể sẽ làm tổn thương mắt. Xuống đến độ sâu hơn 30 m, cảnh sát nhìn thấy Vu Tiểu Linh.

Trên người Linh có nhiều vết thương do va đập với thành giếng khi rơi xuống. Sau gần 50 tiếng không ăn không uống, lúc này Linh đã cực kì yếu. Ban đầu đội trưởng phòng cháy định ôm nạn nhân trong lòng để ròng rọc kéo lên nhưng sau đó đổi ý vì lòng giếng khá hẹp, kéo hai người lên có thể sẽ va đập vào thành giếng. Cuối cùng, đội trưởng tháo bộ ròng rọc trên người đeo cho nạn nhân để kéo lên trước.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán gãy xương ống chân, xương đùi, nhiều xương sườn, giập nội tạng, tạm thời còn hôn mê bất tỉnh. Trên cổ nạn nhân còn có vết siết bằng dây thừng, rất may là không dẫn đến tử vong. Trong lúc chờ nạn nhân cung cấp thông tin, cảnh sát vẫn gấp rút triền khai các hướng điều tra tìm thủ phạm.

Trên xe hầu như rất sạch sẽ, cảnh sát không tìm được dấu vân tay ở tay nắm cửa hay ở vị trí nào khác, cũng không có lông tóc rơi rụng, chứng tỏ hung thủ có thủ đoạn chống điều tra nhất định. Cảnh sát chỉ có thể kết luận hung thủ có hai người, mục đích gây án là cướp tài sản.

Vết kéo lê xuất phát từ vị trí tài xế chứng tỏ nơi này là hiện trường gây án. Sau khi siết cổ, bọn chúng kéo nạn nhân thả xuống giếng phi tang. Tình tiết này cho thấy hai hung thủ rất có thể đều không biết lái xe, nếu không chúng đã lái xe đi phi tang ở một chỗ khác để gây khó khăn trong việc tìm nạn nhân.

Một nữ tài xế tại ngã tư Linh thường bắt khách cho biết khoảng 14h30 ngày 24/11/2012 có cặp nam nữ lên xe của Linh. Nam cao khoảng 1m80, nữ khoảng 1m70. Cuộc gọi đầu tiên Cường gọi cho vợ là vào 15h40, khi ấy điện thoại Linh đã tắt nguồn. Vì vậy rất có thể hai người này chính là hung thủ.

Khu mỏ than này đã bị khai thác cạn kiệt và bỏ hoang nhiều năm nên kể cả nhiều người trong huyện cũng không biết đến nơi đây. Như vậy, hung thủ hoặc là người sống ở gần mỏ than, hoặc từng làm việc ở đây. Do mỏ than dừng hoạt động, các công nhân ở đây đều đã tứ tán khắp nơi, chỉ còn lại vợ chồng được chủ khu mỏ thuê ở lại trông coi. Tuy nhiên, hai vợ chồng này mau chóng được xác định không có thời gian gây án.

Ngày 28/11/2012, Linh tỉnh lại nhưng cũng không cung cấp được thông tin hữu ích. Theo Linh, khoảng 14h30 hôm ấy có hai người có vẻ là vợ chồng đến bắt xe, yêu cầu chở đến mỏ than. Đến nơi, hai người khách không nói câu nào, vừa dừng xe đã siết cổ Linh từ phía sau lưng. Lúc Linh tỉnh lại thì đã ở dưới giếng sâu.

Cổ nạn nhân có vết siết bằng dây thừng sâu. Ảnh: CCTV.

Cảnh sát lại tiếp tục dò hỏi và lại tìm được thêm một nữ tài xế khác từng bắt gặp lúc hai nghi phạm lên xe của Linh, hơn nữa còn nhận ra hai người này là khách quen mình từng chở vài lần. Sau khi biết hai người khách đó là hung thủ, nữ tài xế này bỏ việc để lái xe vòng vòng khắp nơi đi tìm bọn chúng.

Chiều 30/11/2012, cảnh sát nhận được điện thoại của nữ tài xế báo tin hai nghi phạm vừa vào một cửa hàng. Chỉ vài phút, hai kẻ này đã bị bắt.

Theo cảnh sát, hai vợ chồng Hà Quân Phong và Dương Phượng Cần từng làm công nhân tại mỏ than nhiều năm. Sau khi mỏ đóng cửa, bọn chúng dùng tiền dành dụm mở cửa hàng ăn uống nhưng thua lỗ. Không còn tiền để chuyển hướng làm ăn, bọn chúng bàn nhau đi cướp tài sản, mục tiêu là các nữ tài xế xe dù.

Hai vợ chồng nghĩ rằng không giống taxi chính thống, xe dù hay taxi dù không có hệ thống bộ đàm, không có định vị GPS, cũng không có cơ chế quản lý chặt chẽ nên khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn nhiều. Tuy nhiên sau khi siết cổ Linh, bọn chúng chỉ lấy được chiếc điện thoại và vài trăm nhân dân tệ, khi bị bắt cũng vừa đúng lúc hết tiền. Nếu cảnh sát không kịp thời bắt được bọn chúng, rất có thể bọn chúng sẽ tiếp tục gây tội ác.

Khang Diệp (Theo CCTV)