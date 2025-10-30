Thoát chết sau khi bị hơn 300 con ong khoái đốt

Thái NguyênĐi làm đồng, người đàn 65 tuổi bị hơn 300 con ong khoái lao vào đốt, sốc phản vệ, nguy kịch tính mạng.

Ngày 30/10, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết sau khi bị đốt, ông choáng váng, suy hô hấp, được sơ cứu tại Trạm Y tế xã, ông được chuyển lên tuyến tỉnh.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ nguy kịch, nguy cơ suy đa cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp. Êkíp cấp cứu đã rút bỏ hơn 300 kim độc, xử trí sốc phản vệ, truyền dịch, dùng thuốc chống viêm, giảm độc tố cho người bệnh.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, được xuất viện.

Hơn 300 kim độc được bác sĩ rút ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ong khoái là loài ong mật rừng có nọc độc mạnh, tính hung dữ. Khi bị đốt nhiều, người bệnh rất dễ rơi vào sốc phản vệ, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Những triệu chứng khi bị ong đốt vết thương tại chỗ sưng đỏ, đau, có cảm giác ngứa. Nếu bị đốt ở đầu, mặt, cổ xuất hiện triệu chứng toàn thân như phù mặt, nổi ban đỏ toàn thân, ngứa nhiều, khó thở, thở rít, suy hô hấp, mạch nhanh, huyết áp tụt, hôn mê, tình trạng sốc phản vệ. Một số triệu chứng khác như tiểu màu đỏ hoặc nâu, tình trạng tổn thương thận cấp.

Bác sĩ khuyến cáo khi bị ong đốt, người dân tuyệt đối không tự ý đắp thuốc lá, bôi kem hay nặn ép vùng bị đốt. Cần nhanh chóng loại bỏ kim độc (nếu còn), chườm lạnh giảm sưng và đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách.

Thúy Quỳnh