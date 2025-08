Thoát chết sau hai lần tim ngừng đập

An GiangNgười đàn ông 54 tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, ngưng tim hai lần cách nhau hơn một tháng, được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Ngày 6/8, TS.BS Huỳnh Trung Cang, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cho biết bệnh nhân bị đau ngực, ngưng tim lần đầu được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tuyến cơ bản, hồi sinh tim phổi thành công và chuyển viện tuyến chuyên sâu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy ba nhánh hẹp vừa, không có huyết khối. Sau điều trị nội khoa, bệnh nhân cải thiện và xuất viện sau 4 ngày.

Một tháng sau, bệnh nhân trở lại vì đau ngực, chóng mặt, mất ý thức và không kiểm soát được tiểu tiện. Ông tiếp tục rơi vào cơn ngưng tim lần hai, may mắn được cấp cứu kịp thời và chuyển vào khu hồi sức tích cực. Trong đêm, bệnh nhân đau ngực dữ dội, huyết áp tụt nhanh do mạch vành bị tắc ở vị trí nguy hiểm gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, được đặt máy phá rung để ngừa ngưng tim tái phát.

Chụp cắt lớp kết quang trong động mạch vành (OCT) phát hiện mảng mỡ trong mạch vành có nguy cơ vỡ cao, co thắt gây nhồi máu cơ tim cấp và rối loạn nhịp thất nguy hiểm dẫn đến đột tử. Đây là kỹ thuật hình ảnh tiên tiến trên thế giới, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là nơi duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện, với hơn 250 ca phức tạp đã được áp dụng.

"Tình huống phức tạp vì bệnh nhân nhiều lần ngưng tim, tổn thương mạch ở vị trí nguy hiểm, phức tạp, có yếu tố co thắt và hình thái mạch vành xoắn", bác sĩ nói.

Điều này đòi hỏi lựa chọn giá đỡ điều hợp sinh học phù hợp để duy trì chức năng vận động mạch vành lâu dài và để phục hồi vận động sinh lý mạch vành sau can thiệp. Êkíp lựa chọn phương án can thiệp đặt stent DynamX Bioadaptor, giúp hạn chế biến dạng ở những đoạn mạch nhỏ, xoắn hoặc dễ co thắt.

Các bác sĩ can thiệp tim cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau thủ thuật, độ giãn nở mạch vành đạt 96%, không ghi nhận bóc tách. Bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện sau một tuần và qua ba tháng theo dõi không tái phát đau ngực.

Ngưng tim ngoại viện là tình trạng cực kỳ nguy cấp, nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong rất cao, trong đó hơn 65% trường hợp do bệnh lý tim mạch gây ra. Bác sĩ Cang cho rằng bệnh nhân này may mắn sống sót sau hai lần ngưng tim là do bệnh viện tuyến ban đầu hồi sức đúng phương pháp thành công, cấp cứu kịp thời và sau đó được đội ngũ y bác sĩ hồi sức tim mạch, tim mạch can thiệp xử trí chuyên sâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cơ hội như vậy.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận thức bệnh mạch vành là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể đột ngột gây rối loạn nhịp tim, ngưng tim. Trong số các ca ngưng tim ngoài viện, 56% do rối loạn nhịp từ bệnh mạch vành gây ra. Những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc có tiền sử gia đình trực hệ có bệnh lý tim mạch sớm, cần được kiểm tra định kỳ, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Người dân cũng cần biết các dấu hiệu cảnh báo sớm như khó thở khi gắng sức, đau trước ngực trên 5 phút khi gắng sức, hồi hộp khi gắng sức... Khi có triệu chứng nghi nhồi máu cơ tim như đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, tụt huyết áp, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đến bệnh viện gần nhất ngay. Nếu gặp người bất tỉnh, ngưng thở, không bắt được mạch - lập tức hồi sức tim phổi (CPR) nếu có kỹ năng, đồng thời gọi cấp cứu và đến nơi có máy sốc điện sớm nhất.

"Mỗi phút chậm trễ sẽ làm giảm cơ hội sống của bệnh nhân", bác sĩ nói.

